La ONP ha revelado el cronograma de pagos para diciembre de 2026 . Descubre las fechas de pago junto al esperado beneficio adicional económico.

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) ha dado a conocer el cronograma para los pagos de diciembre de 2026. En esta ocasión, los jubilados recibirán un beneficio económico extra, que incluye el bono ONP de S/200 junto con la gratificación.

En diciembre también se implementaron cambios que adelantan las fechas de pago, una mejora para miles de contribuyentes que podrán disponer de sus recursos antes de lo previsto en cronogramas anteriores.

Nuevas fechas de pago de la ONP para diciembre de 2026 según el Banco de la Nación

Los pensionistas incluidos bajo el régimen N.° 19990 y la Ley N.° 27803 recibirán sus pagos conforme a la inicial de su apellido paterno en las siguientes fechas para diciembre:

A – C: 7 de diciembre.

7 de diciembre. D – L: 10 de diciembre.

10 de diciembre. M – Q: 11 de diciembre.

11 de diciembre. R – Z: 14 de diciembre.

14 de diciembre. Convenios internacionales: 16 de diciembre.

Decreto Ley N.° 18846

Para los beneficiarios del régimen N.° 18846, el abono se realizará a través de depósitos en las siguientes instituciones autorizadas por la ONP: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif. Aquí están las fechas de pago:

Fecha de pago: 15 de diciembre.

15 de diciembre. Pago a domicilio: del 22 al 29 de diciembre.

Decreto Ley N.° 20530 y pagos por encargo

Fecha de pago: 15 de diciembre.

15 de diciembre. Pago a domicilio: del 22 al 29 de diciembre.

Ley N.° 30003 para pensionistas pesqueros

Fecha de pago: 15 de diciembre.

15 de diciembre. Pago a domicilio: del 22 al 29 de diciembre.

Ley N.° 26790 para pensionistas del seguro complementario de riesgo laboral

Fecha de pago: 15 de diciembre.

15 de diciembre. Pago a domicilio: del 22 al 29 de diciembre.