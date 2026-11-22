ONP publica CRONOGRAMA DE PAGOS de diciembre 2026 con BONO EXTRA para jubilados: consulta AQUÍ las fechasÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
La Oficina de Normalización Previsional (ONP) ha dado a conocer el cronograma para los pagos de diciembre de 2026. En esta ocasión, los jubilados recibirán un beneficio económico extra, que incluye el bono ONP de S/200 junto con la gratificación.
En diciembre también se implementaron cambios que adelantan las fechas de pago, una mejora para miles de contribuyentes que podrán disponer de sus recursos antes de lo previsto en cronogramas anteriores.
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Nuevas fechas de pago de la ONP para diciembre de 2026 según el Banco de la Nación
Los pensionistas incluidos bajo el régimen N.° 19990 y la Ley N.° 27803 recibirán sus pagos conforme a la inicial de su apellido paterno en las siguientes fechas para diciembre:
- A – C: 7 de diciembre.
- D – L: 10 de diciembre.
- M – Q: 11 de diciembre.
- R – Z: 14 de diciembre.
- Convenios internacionales: 16 de diciembre.
Decreto Ley N.° 18846
Para los beneficiarios del régimen N.° 18846, el abono se realizará a través de depósitos en las siguientes instituciones autorizadas por la ONP: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif. Aquí están las fechas de pago:
- Fecha de pago: 15 de diciembre.
- Pago a domicilio: del 22 al 29 de diciembre.
Decreto Ley N.° 20530 y pagos por encargo
- Fecha de pago: 15 de diciembre.
- Pago a domicilio: del 22 al 29 de diciembre.
Ley N.° 30003 para pensionistas pesqueros
- Fecha de pago: 15 de diciembre.
- Pago a domicilio: del 22 al 29 de diciembre.
Ley N.° 26790 para pensionistas del seguro complementario de riesgo laboral
- Fecha de pago: 15 de diciembre.
- Pago a domicilio: del 22 al 29 de diciembre.
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Se aprueba bono ONP de S/200: Pago adicional para jubilados con pensión en diciembre de 2026
El Decreto de Urgencia N.° 018-2026 establece la entrega del bono ONP para diciembre de 2026. Las fechas de pago coincidirán con las de la pensión mensual.
Este beneficio está dirigido a los pensionistas y beneficiarios del Sistema Nacional de Pensiones (SNP), regulado bajo el Decreto Ley N.° 19990.
El Decreto de Urgencia N.° 018-2026 establece la entrega del bono ONP para diciembre de 2026. Las fechas de pago coincidirán con las de la pensión mensual.
Este beneficio está dirigido a los pensionistas y beneficiarios del Sistema Nacional de Pensiones (SNP), regulado bajo el Decreto Ley N.° 19990.