La ONP confirmó una bonificación extraordinaria de S/200 para diciembre. Conoce cómo se suma a la pensión y gratificación, y quiénes podrán alcanzar el monto máximo.

Los jubilados de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) podrían recibir hasta S/2.700 durante diciembre de 2026, gracias a la combinación de tres conceptos económicos. Este monto incluye la pensión mensual, la gratificación que se abona en este periodo y una bonificación extraordinaria de S/200 aprobada por el Gobierno. Sin embargo, no todos los pensionistas accederán a la misma cantidad, pues el pago dependerá de la pensión que perciban y de si cumplen determinados requisitos. Conoce quiénes podrán alcanzar esta cifra y cuánto dinero llegará a las cuentas de los beneficiarios del Sistema Nacional de Pensiones.

¿Por qué algunos jubilados de la ONP recibirán hasta S/2.700 en diciembre?

Los pensionistas afiliados al Sistema Nacional de Pensiones (SNP), bajo el régimen del Decreto Ley N.º 19990, tendrán la posibilidad de recibir un ingreso superior al habitual durante diciembre. Esto se debe a que el pago mensual se complementará con la gratificación correspondiente a ese mes y una bonificación extraordinaria de S/200 autorizada por el Poder Ejecutivo.

De esta manera, quienes perciben una pensión de S/1.000, que corresponde al monto máximo señalado en la información del régimen, recibirán S/2.000 al sumarse la gratificación. Al incorporar el bono extraordinario, el total ascenderá a S/2.200.

No obstante, existe un beneficio adicional para los pensionistas que hayan cumplido 80 años: la Bonificación por Edad Avanzada (BEA), que representa un incremento del 25% sobre su pensión. En el caso de quienes reciben S/1.000, este adicional eleva su ingreso mensual a S/1.250.

Por ello, los jubilados que perciban la pensión máxima y tengan 80 años o más podrán alcanzar los S/2.700 en diciembre. La cifra resulta de sumar S/1.250 de pensión con la BEA, otros S/1.250 correspondientes a la gratificación y los S/200 de la bonificación extraordinaria.

¿Cuánto dinero cobrarán los pensionistas de la ONP y quiénes accederán al bono de S/200?

El monto final que recibirá cada jubilado dependerá de su pensión habitual y de si le corresponde la Bonificación por Edad Avanzada. Por ejemplo, quienes perciben la pensión de S/600 recibirán un total de S/1.400 en diciembre, al sumarse el pago adicional y la bonificación extraordinaria.

En cambio, los pensionistas que cobran S/600 y ya cumplieron 80 años podrán alcanzar los S/1.700. En este caso, su pensión se incrementa a S/750 por la BEA, reciben otros S/750 por gratificación y se añade el bono de S/200.

La bonificación extraordinaria fue autorizada por el Gobierno mediante el Decreto de Urgencia N.º 018-2026, publicado en el diario oficial El Peruano. Según informó la ONP, entidad adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), esta medida busca compensar parte de la pérdida del poder adquisitivo de los pensionistas ante el incremento de precios asociado a las intensas lluvias vinculadas al Fenómeno El Niño 2026-2027.

El documento también considera que una parte importante de los beneficiarios del SNP recibe pensiones de S/300, S/400 y S/600, por lo que el encarecimiento de los productos y servicios puede afectar directamente su economía familiar.

Para acceder al pago extraordinario de S/200, los jubilados deberán cumplir con las siguientes condiciones:

Tener una pensión reconocida de manera definitiva.

Figurar en la planilla de pagos del Sistema Nacional de Pensiones hasta el 30 de noviembre de 2026.

En caso de recibir más de una pensión, percibirán únicamente una bonificación.

No recibir simultáneamente remuneraciones provenientes del sector público.

El dinero será depositado junto con la pensión correspondiente a diciembre de 2026, siguiendo el cronograma habitual de pagos y sin que los beneficiarios tengan que realizar algún procedimiento adicional. Hasta el momento, no se ha confirmado que esta bonificación vaya a mantenerse durante los próximos meses.