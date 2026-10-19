¡Drama en Acapulco! La familia de Laura Bozzo la habría abandonado en el hospital para irse de fiesta

Mientras la célebre Laura Bozzo luchaba por su vida tras ser internada de emergencia, allegados y parientes prefirieron salir a bailar, según destapó Javier Ceriani y la prensa de espectáculos en México.

¡El mundo del entretenimiento quedó paralizado! La famosa conductora peruana Laura Bozzo volvió a colocarse en el centro de los reflectores, aunque esta vez no por sus desgarradores casos de televisión, sino por una delicada crisis de salud que sufrió en Acapulco, Guerrero. De acuerdo con los primeros reportes de la prensa mexicana, la llamada Abogada de los Pobres fue ingresada de urgencia tras presentar severos dolores, una deshidratación aguda e infecciones intestinales derivadas de complicaciones digestivas. Su estado llegó a ser tan crítico que no podía sostenerse en pie ni caminar.

La angustiante situación requirió una intervención quirúrgica inmediata. Sin embargo, la verdadera bomba mediática estalló cuando el polémico periodista Javier Ceriani reveló en sus plataformas lo que ocurrió en las afueras de la clínica mientras la presentadora permanecía bajo estricto cuidado médico e inconsciente. La versión que rápidamente corrió como pólvora entre la farándula mexicana apunta a un insólito abandono por parte del círculo cercano y familiares que se encontraban con ella en el puerto.

Entre el quirófano y la pista de baile: la revelación de Javier Ceriani

Según las contundentes declaraciones de Ceriani, apenas la ambulancia trasladó a la conductora al nosocomio acompañada únicamente por uno de sus empleados, el resto de los allegados presentes en la residencia tomó una postura insospechada. En lugar de permanecer en la sala de espera angustiados por el diagnóstico de sepsis abdominal, el grupo decidió aprovechar la reunión en el puerto para salir a divertirse.

"Se fue todo el personal y la familia a la zona de Condesa de Acapulco y la dejaron sola... se fueron todos a bailar y a divertirse", sentenció duramente el comunicador. La información difundida por Ceriani indignó al público de la farándula, señalando que algunos parientes no conocían el destino turístico y prefirieron irse de fiesta antes que velar por la salud de la veterana estrella de la televisión.

Posteriormente, trascendió que únicamente su hija decidió acompañarla en el proceso más complejo para gestionar su posterior traslado a la Ciudad de México y continuar con el tratamiento médico. Mientras el público y sus seguidores externaban sus oraciones en redes sociales, la polémica sobre la presunta frialdad del resto de sus allegados reabrió el debate sobre el entorno que rodea a la controversial 'Señorita Laura'.