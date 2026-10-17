¡CONMOCIÓN TOTAL! Fallece querido conductor de TV a los 58 años tras sufrir paro FULMINANTE frente a su esposa

Un querido conductor de televisión falleció a los 58 años tras sufrir una repentina emergencia en su vivienda. Su esposa pidió ayuda médica, pero los esfuerzos por reanimarlo no tuvieron éxito.

La televisión atraviesa horas de profundo pesar tras confirmarse la muerte de uno de sus queridos conductores. La noticia tomó por sorpresa tanto a la audiencia como a sus compañeros de trabajo, quienes se enteraron de su partida durante una transmisión en vivo. El comunicador tenía 58 años y una extensa trayectoria vinculada a los medios de comunicación. Su repentina muerte generó conmoción y dejó interrogantes sobre las circunstancias en las que ocurrió el fatal desenlace.

¿De qué murió el querido conductor de televisión?

El periodista y meteorólogo argentino Fernando Confessore falleció a los 58 años, según confirmaron sus familiares durante la madrugada del viernes 16 de octubre. La noticia también fue comunicada en vivo por sus compañeros de Todo Noticias (TN), quienes expresaron su tristeza al informar sobre la pérdida del especialista.

De acuerdo con los primeros reportes difundidos por medios argentinos, Confessore sufrió una descompensación repentina mientras se encontraba en su vivienda, ubicada en el barrio porteño de Versalles, junto a sus familiares.

Ante la emergencia, su esposa, Paula Gabriela Franco, solicitó asistencia médica. Los equipos de emergencia acudieron al domicilio acompañados por efectivos policiales y realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) para intentar salvarle la vida. Sin embargo, los esfuerzos no dieron resultado y el periodista fue declarado fallecido en el lugar.

Las primeras informaciones apuntaron a que el deceso se habría producido por un paro cardíaco. La noticia causó un fuerte impacto en el entorno periodístico, especialmente entre quienes compartieron con él durante años en los espacios informativos.

¿Quién era Fernando Confessore, el meteorólogo que conmocionó a la televisión argentina?

Fernando Confessore fue un meteorólogo, periodista y divulgador científico argentino que desarrolló una amplia carrera en los medios de comunicación. Su participación en distintos espacios informativos, donde compartía información sobre las condiciones climáticas y los pronósticos del tiempo, le permitió ganarse el reconocimiento de la audiencia.

Antes de consolidarse en la televisión, trabajó en el Servicio Meteorológico Nacional entre 1992 y 1994. Durante ese periodo, participó en labores vinculadas con la recepción y el análisis de imágenes satelitales, experiencia que contribuyó a su desarrollo profesional en el campo de la meteorología.

Su fallecimiento generó numerosas muestras de pesar entre sus compañeros de trabajo. Uno de los periodistas que comunicó la noticia durante una transmisión en vivo fue Mario Massaccesi, quien recordó los años que compartió con el especialista y destacó tanto su lado humano como su faceta familiar.