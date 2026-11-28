Jessica Newton publicó una imagen familiar del cumpleaños de su nieto y la madre de Deyvis Orosco no estaba. ¿Qué opina sobre esta situación y cómo es su relación?

La directora del Miss Perú, Jessica Newton fue indagada respecto a su relación con la madre de Deyvis Orosco y decidió ser transparente frente a la cámara de un programa en línea. La ausencia de la madre del cantante de cumbia en una imagen familiar causó curiosidad entre los seguidores y ante las dudas, la empresaria rompió su silencio y contó qué pasaba.

Jessica Newton comparte sus pensamientos sobre la madre de Deyvis Orosco

Deyvis Orosco celebró el cumpleaños de su hijo junto a su esposa Cassandra Sánchez en compañía de la familia de la influencer. Sin embargo, la ausencia de la madre del cantante en las publicaciones de redes sociales despertó especulaciones sobre un posible disgusto.

En el podcast 'Q' Bochinche, Jessica Newton habló sobre el festejo de su nieto mostrando gran emoción. “Es increíble verlo tan grandote. Es más, cuando estábamos en Puerto Rico me llamaba y me decía: 'Hola mamama, ¿cómo va todo?' y yo derretida. Entonces, cuando alguien tiene tantas cosas qué agradecer, ya los detalles desagradables no tienen espacio. Si yo le diese un consejo a la gente sería enfóquense en lo positivo”,, expresó.

Luego, la exreina de belleza expresó que mantiene una buena relación con la madre de Deyvis Orosco. “Bien, tengo que agradecerle haber criado ese muchacho tan bien. Nos llevamos muy bien, tenemos una relación muy cordial. No entiendo por qué te tienes que llevar mal con las consuegras”, aclaró rechazando rumores de conflicto.