¡ALERTA! Hidrandina anuncia CORTE DE LUZ de hasta 12 HORAS este sábado 28 de noviembre: consulta las zonas afectadasÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Hidrandina ha dispuesto un corte de suministro eléctrico para este sábado 28 de noviembre de 2026 en Áncash y Cajamarca, a causa de labores de mantenimiento preventivo en la infraestructura eléctrica. Las interrupciones impactarán a varias zonas en distintos horarios, por lo que es necesario que los residentes preparen sus actividades del hogar y el negocio con tiempo.
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¿Dónde se suspenderá la electricidad en Áncash este sábado 28?
En la provincia de Huaylas, la interrupción del servicio será de 12 horas, desde las 6:30 a. m. hasta las 6:30 p. m.
Las áreas afectadas incluyen Mato, Huata, Santa Cruz, Ancoraca, Huaripampa, Ranca, Colcas y los alrededores. Puedes revisar AQUÍ los cortes programados para los próximos días.
Interrupciones en Cajamarca: localidades y horarios específicos
En Cajamarca, los cortes variarán de tres a seis horas, dependiendo del área.
|Localidad
|Horario del corte
|Duración
|Huaylas, Áncash
|6:30 a. m. a 6:30 p. m.
|12 horas
|Cajamarca
|8:00 a. m. a 2:00 p. m.
|6 horas
|Sitacocha, Cajabamba
|9:00 a. m. a 12:00 p. m.
|3 horas
Además, el corte incluirá el caserío Bella Unión. Para Sitacocha, afectará a Nuevo Progreso, La Victoria, San Juan de Sitacocha, Amangay, Huacra, Huamborco, Jalcahuasi, Pidan, San Martín, Marcamachay, Santa Úrsula, Moraspampa, La Pampa, San Martín-Santa Úrsula, San Martín Alyo y Bajo, La Pauquita, Atumpuquio, La Huaylla, Hualanga, Saucepuquio y La Succha.
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Se aconseja cargar correctamente los dispositivos electrónicos, desconectar los electrodomésticos y mantener la refrigeradora cerrada para minimizar el impacto.