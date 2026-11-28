El corte de luz impactará varias zonas este sábado 28 de noviembre, según anunció Hidrandina. Los usuarios deben anticiparse a la interrupción.

Hidrandina anuncia corte de luz para hoy sábado 28 de noviembre | Composición Wapa

Hidrandina anuncia corte de luz para hoy sábado 28 de noviembre | Composición Wapa

Hidrandina ha dispuesto un corte de suministro eléctrico para este sábado 28 de noviembre de 2026 en Áncash y Cajamarca, a causa de labores de mantenimiento preventivo en la infraestructura eléctrica. Las interrupciones impactarán a varias zonas en distintos horarios , por lo que es necesario que los residentes preparen sus actividades del hogar y el negocio con tiempo.

¿Dónde se suspenderá la electricidad en Áncash este sábado 28?

En la provincia de Huaylas, la interrupción del servicio será de 12 horas, desde las 6:30 a. m. hasta las 6:30 p. m.

Las áreas afectadas incluyen Mato, Huata, Santa Cruz, Ancoraca, Huaripampa, Ranca, Colcas y los alrededores. Puedes revisar AQUÍ los cortes programados para los próximos días.

Interrupciones en Cajamarca: localidades y horarios específicos

En Cajamarca, los cortes variarán de tres a seis horas, dependiendo del área.

Localidad Horario del corte Duración Huaylas, Áncash 6:30 a. m. a 6:30 p. m. 12 horas Cajamarca 8:00 a. m. a 2:00 p. m. 6 horas Sitacocha, Cajabamba 9:00 a. m. a 12:00 p. m. 3 horas

Además, el corte incluirá el caserío Bella Unión. Para Sitacocha, afectará a Nuevo Progreso, La Victoria, San Juan de Sitacocha, Amangay, Huacra, Huamborco, Jalcahuasi, Pidan, San Martín, Marcamachay, Santa Úrsula, Moraspampa, La Pampa, San Martín-Santa Úrsula, San Martín Alyo y Bajo, La Pauquita, Atumpuquio, La Huaylla, Hualanga, Saucepuquio y La Succha.