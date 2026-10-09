¡ATENCIÓN, PERÚ! IGP advierte DEVASTADOR TERREMOTO de 8.5 en el país y revela DÓNDE sería el EPICENTRO y a qué profundidad

El IGP advierte sobre la posibilidad de un terremoto de magnitud 8.5 en Perú y revela dónde podría ubicarse el epicentro. Conoce a qué profundidad ocurriría el megasismo y qué recomendó Hernando Tavera.

El presidente del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, advirtió sobre la posibilidad de un terremoto de gran magnitud en la costa central del Perú. Tras el fuerte sismo que sacudió Panamá, el especialista explicó dónde podría ocurrir un evento de esta naturaleza y a qué profundidad. Además, alertó sobre la importancia de reforzar la prevención y los simulacros. ¿Cuál sería el epicentro del megasismo y qué dijo sobre el riesgo para el país? Conoce todos los detalles a continuación.

IGP manda advertencia sobre terremoto de 8.5 en Perú

Durante una entrevista con ‘Latina Noticias’, Hernando Tavera se refirió al terremoto ocurrido en Panamá y sostuvo que este tipo de acontecimientos ya se encuentra contemplado dentro de los escenarios analizados por los especialistas. En ese contexto, el presidente del IGP recordó que la costa central peruana presenta condiciones para registrar un sismo de gran magnitud e hizo hincapié en la necesidad de que las autoridades y los ciudadanos estén preparados.

“En el Perú, hemos informado que en la costa central hay una gran probabilidad que ocurra un sismo por lo menos de magnitud que supere el 8.5. Por eso es que hacemos simulacros para un sismo de 8.8. La información técnico científica ya ha dado el paso que todos esperan, saber dónde puede ocurrir el sismo y cuál sería la magnitud, lo que queda es la preparación y es algo que todavía falta mucho por hacer”, fue la advertencia del jefe del IGP.

El especialista también aclaró que los movimientos telúricos registrados recientemente en distintas zonas del país no descartan la posibilidad de que se produzca un terremoto de gran magnitud frente al litoral. Para explicar esta diferencia, hizo referencia a los sismos de Junín y Ayacucho, cuyas características y mecanismos de origen no son iguales a los del evento que se espera estudiar en la costa.

“No guardan relación directa con lo que ocurre frente a la zona costera. El sismo de Junín fue por falla tectónica, eso ocurre muy cerca a la superficie y el de Ayacucho es uno que ocurre en profundidad. Lo que se espera en el caso de este grande sismo, es que al igual que Panamá, ocurra con epicentro frente a la zona costera y a profundidad que no sobrepase los 50 km”, sostuvo.

De acuerdo con lo señalado por Tavera, el escenario que los especialistas consideran para la costa central contempla un terremoto cuyo epicentro estaría frente al litoral y cuya profundidad sería inferior a los 50 kilómetros. Sin embargo, estas referencias corresponden a escenarios científicos de riesgo y no permiten establecer una fecha exacta para la ocurrencia de un sismo.

Terremoto en Panamá alcanzó niveles de sacudimiento similares a los de Pisco en 2007

En declaraciones a Canal N, Hernando Tavera también examinó las características del terremoto que se registró en Panamá el viernes 9 de octubre. Según explicó, el movimiento produjo una intensidad de sacudimiento del suelo que superó los 450 centímetros por segundo al cuadrado, un registro que comparó con el observado durante el terremoto que afectó a Pisco en 2007.

"Este evento ha generado niveles bastante altos de sacudimiento del suelo, ha sobrepasado el valor de 450 cm/s². Es decir, si comparamos con un evento nuestro, pues muy similar a lo que ocurrió en Pisco en el 2007", explicó el experto.

El titular del IGP indicó, además, que el sismo panameño se originó a una profundidad aproximada de 10 kilómetros, por lo que se trató de un movimiento superficial. Esta característica, sumada a su cercanía con la zona continental, habría contribuido a que la sacudida se sintiera con fuerza en áreas urbanas.