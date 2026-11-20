El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que un segundo movimiento sísmico se registró durante la madrugada de este viernes 20 de noviembre de 2026. El temblor alcanzó una magnitud de 3.5 y ocurrió a las 03:35:57 a. m., con una profundidad de 50 kilómetros.

De acuerdo con el reporte oficial, el epicentro se localizó a 38 kilómetros al suroeste de Mala, en la provincia de Cañete, región Lima. Asimismo, el organismo indicó que el movimiento alcanzó una intensidad de III en Mala.

Estos son los detalles del evento sísmico:

Fecha y hora: 20 de noviembre de 2026, a las 03:35:57 a. m.

Magnitud: 3.5.

Profundidad: 50 kilómetros.

Intensidad: III en Mala.

Referencia: 38 km al suroeste de Mala, Cañete - Lima.

Latitud: -12.95.

Longitud: -76.81.

El reporte fue publicado por el IGP a través de su plataforma oficial de monitoreo sísmico.