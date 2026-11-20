SISMO remece LIMA, HOY, viernes 20 de noviembre: revisa la magnitud y epicentro, según el IGPÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) dio a conocer un nuevo evento sísmico registrado este viernes 20 de noviembre en territorio nacional. Ante este reporte, conoce la ubicación del epicentro, los detalles del movimiento telúrico y las principales medidas de prevención que debes considerar frente a una emergencia.
Temblor en LIMA HOY, viernes 20 de noviembre: conoce dónde fue el EPICENTRO y qué magnitud tuvo
IGP reporta segundo sismo de magnitud 3.5 en Lima HOY, viernes 20 de noviembre
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que un segundo movimiento sísmico se registró durante la madrugada de este viernes 20 de noviembre de 2026. El temblor alcanzó una magnitud de 3.5 y ocurrió a las 03:35:57 a. m., con una profundidad de 50 kilómetros.
De acuerdo con el reporte oficial, el epicentro se localizó a 38 kilómetros al suroeste de Mala, en la provincia de Cañete, región Lima. Asimismo, el organismo indicó que el movimiento alcanzó una intensidad de III en Mala.
Estos son los detalles del evento sísmico:
- Fecha y hora: 20 de noviembre de 2026, a las 03:35:57 a. m.
- Magnitud: 3.5.
- Profundidad: 50 kilómetros.
- Intensidad: III en Mala.
- Referencia: 38 km al suroeste de Mala, Cañete - Lima.
- Latitud: -12.95.
- Longitud: -76.81.
El reporte fue publicado por el IGP a través de su plataforma oficial de monitoreo sísmico.
IGP reporta sismo de magnitud 4.0 durante la madrugada de HOY, 20 de noviembre
De acuerdo con el reporte oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP), un movimiento sísmico de magnitud 4.0 se registró este viernes 20 de noviembre de 2026 a las 00:56:40 a. m. El evento tuvo una profundidad de 35 kilómetros y su referencia geográfica se ubicó a 105 kilómetros al oeste de San Juan de Marcona, en la provincia de Nasca, región Ica.
Según el informe sísmico, el temblor presentó las siguientes características:
- Fecha y hora: 20 de noviembre de 2026, a las 00:56:40 a. m.
- Magnitud: 4.0.
- Profundidad: 35 kilómetros.
- Referencia: 105 km al oeste de San Juan de Marcona, Nasca - Ica.
- Latitud: -15.12.
- Longitud: -76.11.
La información fue difundida por el IGP a través de su plataforma oficial de reportes sísmicos.
Números de emergencia en todo el país
- Central policial: 105
- Bomberos: 116
- Defensa Civil – Emergencias: 115
- Policía de carreteras: 110
- Infosalud (consultas médicas): 113
- Información COVID-19 – EsSalud: 107
- Denuncias por violencia familiar: 100
- Atención médica EsSalud para mujeres víctimas de violencia y su entorno: 4.118.000 (opción 6)
- Cruz Roja Peruana: 2.660.481
¿Temblor, sismo o terremoto? El IGP explica en qué se diferencian
Hernando Tavera, presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP), explicó que en el país suele utilizarse la palabra “terremoto” cuando un movimiento del suelo ocasiona daños materiales o afecta a las personas. En cambio, si el evento no genera consecuencias visibles, generalmente se le denomina “temblor”. No obstante, precisó que esta distinción responde principalmente a una costumbre arraigada entre los peruanos.
“En términos generales un sismo, un temblor o un terremoto significan vibración súbita del suelo o del subsuelo debido al paso de las ondas sísmicas. Técnicamente son lo mismo, son sinónimos”, explicó en conversación con Andina.
El especialista también indicó que la manera de nombrar estos fenómenos varía según el país. Mientras en Estados Unidos se emplea principalmente el término terremoto (“earthquake”), en lugares como Francia y México también se utilizan otras denominaciones para referirse a estos movimientos de la Tierra.
“Solamente aquí en el Perú asociamos a distintas palabras. Entonces, para no entrar en discusión, nosotros preferimos utilizar el término sismo”, acotó.