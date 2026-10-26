Senamhi activa ALERTA ROJA por lluvias intensas: estas 11 regiones serán afectadas hasta el 29 de octubre

Las precipitaciones se registrarán del 27 al 29 de octubre y podrían estar acompañadas de granizo, nevadas y fuertes vientos. Indeci advierte sobre posibles huaicos y deslizamientos.

La costa norte podría registrar acumulados de lluvia de entre 2 y 21 mm/día.

La costa norte podría registrar acumulados de lluvia de entre 2 y 21 mm/día.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió sobre un nuevo episodio de lluvias de fuerte a extrema intensidad que afectará diversas localidades del país durante los próximos días. A través del aviso meteorológico N.° 440, la entidad estableció una alerta de nivel rojo para sectores de la costa norte y la sierra, debido a las condiciones climáticas previstas entre el martes 27 y el jueves 29 de octubre.

El fenómeno alcanzaría a 11 departamentos y estaría acompañado de descargas eléctricas, granizo y ráfagas de viento de hasta 40 kilómetros por hora. Ante este escenario, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) pidió a las autoridades reforzar las medidas preventivas para reducir los riesgos asociados a las precipitaciones.

¿Cuáles son las 11 regiones afectadas por la alerta roja del Senamhi?

Según el reporte meteorológico, las precipitaciones se presentarán en distintas localidades de los siguientes departamentos:

Áncash

Apurímac

Arequipa

Cajamarca

Cusco

Huánuco

La Libertad

Lambayeque

Piura

Puno

Tumbes

La intensidad de las lluvias variará dependiendo de la ubicación geográfica. En la costa norte, los acumulados podrían oscilar entre los dos y 21 milímetros diarios, mientras que en la sierra norte se esperan registros de entre 11 y 29 milímetros por día.

En tanto, para la sierra sur se estiman precipitaciones de entre uno y 15 milímetros diarios. En esta última zona también existe la posibilidad de nevadas en localidades ubicadas por encima de los 3.900 metros sobre el nivel del mar.

El Senamhi precisó que las lluvias de intensidad similar en la costa norte se concentrarían especialmente en Tumbes y sectores de la costa interior de Piura.

Indeci advierte sobre posibles huaicos y deslizamientos por fuertes lluvias

Frente al aviso de nivel rojo, el Indeci alertó sobre los peligros que podrían ocasionar las precipitaciones en zonas vulnerables, principalmente por la posibilidad de deslizamientos de tierra y huaicos.

Por ello, solicitó a los gobiernos regionales y municipales verificar que las rutas de evacuación estén correctamente señalizadas y despejadas, con el objetivo de permitir el desplazamiento de los ciudadanos hacia espacios seguros ante cualquier emergencia.

Asimismo, recomendó comprobar la capacidad de respuesta de los establecimientos de salud, estaciones de bomberos y dependencias policiales, debido a que estos servicios podrían ser necesarios durante el periodo de alerta.

¿Qué medidas deben tomar las familias ante las lluvias intensas?

El Instituto Nacional de Defensa Civil también difundió recomendaciones dirigidas a los ciudadanos que residen en las localidades comprendidas en el aviso meteorológico.

Una de las principales medidas consiste en revisar y reforzar los techos de las viviendas para evitar filtraciones y daños ocasionados por las precipitaciones. También se aconseja identificar previamente las zonas seguras y conocer las rutas de evacuación disponibles.

La entidad destacó la importancia de implementar sistemas comunitarios de alerta temprana mediante el uso de silbatos, campanas, sirenas, alarmas o altoparlantes, herramientas que permiten advertir oportunamente sobre situaciones de peligro.

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) continuará vigilando las condiciones meteorológicas en los 11 departamentos comprendidos en el aviso, en coordinación con las autoridades locales y regionales.