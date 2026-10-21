¡ATENCIÓN! ¿Se mueve el FERIADO del 1 de noviembre? Esto dice la norma sobre el DESCANSO para los trabajadores en esta fecha

¿El feriado del 1 de noviembre se traslada al lunes? La fecha cae domingo en Perú y ha generado dudas entre los trabajadores sobre la posibilidad de disfrutar de un fin de semana largo. Conoce qué dice la norma y qué pasará con el descanso.

El feriado del 1 de noviembre en Perú está cada vez más cerca, pero no todos los trabajadores tendrán un día libre adicional. | Composición Wapa

El feriado del 1 de noviembre en Perú está cada vez más cerca, pero no todos los trabajadores tendrán un día libre adicional. | Composición Wapa

El domingo 1 de noviembre será el próximo feriado nacional en Perú, debido a la celebración del Día de Todos los Santos. La cercanía de esta fecha ha despertado dudas entre los trabajadores sobre la posibilidad de disfrutar de un fin de semana largo. Sin embargo, el calendario oficial no contempla, de manera general, un descanso adicional para el sábado 31 de octubre ni para el lunes 2 de noviembre. ¿Se puede trasladar el feriado o qué beneficios corresponden a quienes deban trabajar ese día? Conoce lo que establece la normativa laboral.

Feriado del 1 de noviembre cae domingo: ¿qué beneficios corresponden a los trabajadores?

De acuerdo con el Decreto Legislativo N.° 713, los trabajadores del régimen laboral de la actividad privada tienen derecho a descansar durante los feriados nacionales y recibir la remuneración correspondiente, conforme a las disposiciones vigentes. No obstante, quienes deban trabajar durante estas fechas deben considerar las condiciones establecidas por la legislación para el pago o la compensación del descanso.

Cuando un trabajador presta servicios durante un feriado y no recibe otro día libre en compensación, le corresponde el pago por el trabajo realizado, además de la remuneración por el feriado, lo que equivale a una remuneración diaria adicional con una sobretasa del 100%. En términos generales, esto se conoce como el pago triple por trabajar en un feriado sin descanso sustitutorio.

Por el contrario, si el empleador concede un día de descanso en reemplazo del feriado trabajado, no corresponde el pago adicional de dicha sobretasa. Por ello, es importante revisar las condiciones en las que se realiza la jornada y la compensación otorgada por la empresa.

En 2026, el 1 de noviembre coincide con domingo, día que también suele ser de descanso semanal para muchos trabajadores. Por esta razón, la aplicación de las reglas sobre remuneración debe evaluarse teniendo en cuenta el régimen laboral, la jornada y las disposiciones aplicables al descanso semanal obligatorio.

En cuanto a la posibilidad de trasladar la fecha, el calendario nacional no establece que el feriado del domingo 1 de noviembre se mueva automáticamente al lunes 2. Tampoco contempla, con alcance general, que el sábado 31 de octubre o el lunes siguiente sean días no laborables por esta celebración.

¿Cuáles son los feriados nacionales que quedan en 2026?

Luego del Día de Todos los Santos, los trabajadores peruanos tendrán otras tres fechas de descanso obligatorio antes de que termine el año. Estas celebraciones están incluidas en el calendario nacional y pueden servir para organizar actividades personales, reuniones familiares o viajes.

Los feriados restantes de 2026 son los siguientes:

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

De esta manera, diciembre concentrará los últimos feriados nacionales del año, con dos fechas consecutivas al inicio del mes y una más durante la celebración navideña. A diferencia de lo que algunos trabajadores podrían esperar para el 1 de noviembre, estas fechas sí figuran en el calendario oficial como feriados nacionales.