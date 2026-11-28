La presidenta Keiko Fujimori anunció, tras examinar los severos daños en el norte, que pronto se definirá una medida económica en conjunto con el Ministerio de Economía.

El viernes 27 de noviembre, la presidenta Keiko Fujimori llegó a la región de Piura después de las fuertes precipitaciones que afectaron diversas áreas del norte del país. Durante su visita a la urbanización Ignacio Merino, verificó los daños en las viviendas y confirmó el adelanto de bonos destinados a las familias afectadas.

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La presidenta explicó que el gobierno había coordinado esta asistencia económica junto con Elmer Cuba, titular del Ministerio de Economía. Sin embargo, señaló que dialogará nuevamente con el ministro para adelantar el subsidio, aunque no especificó aún el monto total, la lista de beneficiarios ni las fechas de pago .

“Con el ministro de Economía se ha planificado la entrega de bonos a las familias afectadas, a las familias damnificadas (…) Vamos a tener que adelantar, vamos a conversarlo con el ministro de Economía”, sostuvo la mandataria.

En cuanto a la gravedad del desastre, Fujimori mencionó que en Piura se registró en un solo día la cantidad de lluvias usual para un año entero. También relacionó estas lluvias inusuales con la aparición de un ‘Mega Niño’ cuyos efectos se manifestaron antes de lo esperado a finales de noviembre.

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En respuesta a la emergencia, se informó que los equipos de rescate asistieron a 400 personas y distribuyeron 1,500 litros de agua junto a 700 canastas de víveres. Adicionalmente, el personal del Ejército sigue presente en la región para remover el agua estancada y ayudar a las personas aisladas.