El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima ( Sedapal ) anunciará cortes de agua en varios sectores de Lima Metropolitana este lunes 30 de noviembre. La suspensión será temporal y se llevará a cabo desde la mañana hasta la tarde.

¡Atención, vecinos! El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) comunicó que varios sectores de Lima Metropolitana tendrán una suspensión temporal del suministro de agua potable este lunes 30 de noviembre. La interrupción del servicio alcanzará zonas específicas de algunos distritos de Lima. A continuación, conoce qué lugares resultarán afectados y cuánto tiempo permanecerán sin abastecimiento.

Corte de agua en Lima este 30 de noviembre: revisa los distritos, zonas y horarios

Para conocer las interrupciones del servicio de agua potable previstas por Sedapal durante esta semana, tanto las programadas como aquellas que puedan presentarse de manera inesperada, los usuarios pueden consultar el siguiente ENLACE . En tanto, estos son los sectores incluidos en el cronograma para el lunes 30 de noviembre.

Zonas afectadas en San Juan de Miraflores

En este distrito, la suspensión del suministro está programada desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. Los lugares comprendidos son: A. H. Néstor Batanero, A. H. El Inti, Coop. Vivienda América, A. H. Unamarca, A. H. Mariano Santos, A. H. Las Perlas, A. H. Alipio Ponce, A. H. Villa Los Eucaliptos, A. H. Defensores de Lima II, asoc. Sta. Rosa y Conjunto Resid. Inclán IV etapa.

Asimismo, Sedapal contempla otra interrupción del servicio en determinados sectores del sector 303 de San Juan de Miraflores. En este caso, el corte también se realizará entre las 8:00 a. m. y las 8:00 p. m., de acuerdo con las áreas detalladas en la imagen difundida por la empresa.

Sectores del Rímac que no tendrán agua

Los vecinos de este distrito también deberán tomar precauciones, pues se han establecido dos grupos de zonas con suspensión del servicio desde las 12:00 del mediodía hasta las 8:00 p. m.

El primer grupo comprende los siguientes lugares: A. H. Laura Caller, A. H. La Cantera de Amancaes, A. H. Municipal 3 zona B Balcón del Rímac, A. H. Municipal 3, A. H. Manuel Seoane Corrales, A. H. Horacio Zevallos, Cooperativa Miraflores y P. J. Flor de Amancaes.

En el segundo grupo figuran: A. H. Mariscal Castilla, A. H. Juan Pablo II, A. H. Municipal 3 zona B Balcón del Rímac, A. H. Municipal 3, A. H. Jesús Oropeza Chonta, A. H. Jesús Oropeza Ampliac., A. H. Aquilino Sam Jara, A. H. San Juan de Amancaes, A. H. Manuel Seoane Corrales, Cooperativa 9 de Diciembre, P. J. Flor de Amancaes, P. J. Villa Amancaes y urb. Amancaes.

¿Por qué Sedapal suspenderá el servicio de agua potable este lunes 30 de noviembre?

La interrupción temporal del abastecimiento forma parte de las labores técnicas y de mantenimiento preventivo que la empresa tiene previstas para determinadas zonas de Lima. Estas intervenciones buscan continuar mejorando las condiciones de la infraestructura utilizada para la distribución del recurso hídrico.

Según la información difundida por Sedapal mediante su canal de WhatsApp, los trabajos se desarrollarán durante horarios establecidos y comprenderán sectores delimitados, entre ellos manzanas, asentamientos humanos, urbanizaciones y calles específicas.

Frente a esta situación, la empresa recomienda a los usuarios organizarse antes del inicio de la suspensión y guardar una cantidad suficiente de agua potable en recipientes limpios para atender sus necesidades básicas mientras dure la interrupción.