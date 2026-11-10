De la ingeniería de minas a la moda: Pether Peri busca transformar la industria textil peruana

En entrevista con Wapa, el diseñador contó cómo pasó de la ingeniería al mundo de la moda y explicó por qué considera urgente unir a los protagonistas del sector. Su apuesta es Herencia 2026, encuentro que se realizará el 14 de noviembre en la Universidad Nacional de Ingeniería.

Pether Peri tenía una ruta profesional trazada: estudió Ingeniería de Minas en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y llegó a trabajar en el sector minero. Sin embargo, una inquietud que lo acompañaba desde niño terminó cambiando sus planes. El canto, el dibujo y la pintura siempre estuvieron entre sus intereses, hasta que decidió darles un lugar en su vida profesional. "Yo me planteo y digo: ¿qué otras cosas más me gustan? Y es ahí donde yo recuerdo el arte", contó en una entrevista con Wapa. Aunque dejar atrás el camino que había seguido desde los 13 años le generó temor, encontró en el diseño de moda una nueva pasión.

Lejos de considerar que su primera carrera fue un camino perdido, Peri asegura que la ingeniería se convirtió en una aliada para desarrollar su trabajo creativo. "Ha sido un complemento perfecto el estar en la parte de ingeniería", explicó. Su formación le permite aplicar conocimientos de estructura, geometría y experimentación en sus diseños, además de utilizar herramientas para optimizar tiempos y procesos en sus emprendimientos. "Cada trabajo que yo hago lo veo como un proyecto", añadió, al explicar cómo combina la mirada artística con la gestión empresarial.

Su interés por la moda también está ligado a una idea: las prendas pueden contar quiénes somos. "El arte es contar historias", afirmó. Por eso, sus diseños toman referencias de las culturas ancestrales y buscan poner en valor los recursos peruanos, como el algodón pima y las fibras de alpaca y vicuña. Para el diseñador, esa identidad puede convertirse en una ventaja en el mercado internacional. "Si queremos internacionalizarnos, tenemos que hacer algo que sea propio nuestro, y en este caso, nuestra cultura", sostuvo durante la conversación con Wapa.

Pero al conocer más de cerca la industria textil, Peri encontró dificultades que iban más allá de la creatividad. La informalidad, la falta de capacitación y el trabajo poco articulado entre los distintos actores se convirtieron en algunos de los principales desafíos. "No es que las personas no quieran hacer bien las cosas, sino que muchas veces hay falta de oportunidades", señaló. Después de estudiar el sector durante aproximadamente siete u ocho años, concluyó que el talento existe, pero necesita formación, mejores condiciones y espacios para conectarse. De esa reflexión nació también Peri Institute, iniciativa que ofrece capacitación en Perú, Colombia, Ecuador y México, con clases virtuales, presenciales y becas.

En ese contexto surge Herencia 2026, el Segundo Encuentro Nacional de la Moda, Industria de la Vestimenta y Confecciones, que se realizará el 14 de noviembre en el Auditorio FIIS de la UNI. La propuesta busca reunir a diseñadores, modelos, estilistas, confeccionistas, técnicos, ingenieros textiles y empresarios para generar vínculos y oportunidades de colaboración. "Es importante que un estilista, que un modelo, que un diseñador de modas tenga contacto con los confeccionistas, con los técnicos y los ingenieros textiles", explicó Peri. La meta, remarcó, no es impulsar a unos cuantos nombres, sino construir un sector con cientos de profesionales y empresas capaces de crecer en conjunto.

El encuentro también tiene una carga simbólica en su nombre. "Herencia es, por un lado, ver nuestro pasado, pero a la vez también nosotros generar esa herencia hacia las nuevas generaciones", expresó. La edición de este año contará con las exposiciones de Meche Correa y Marina Bustamante, así como con la participación de nuevos talentos como Elizabeth López, Sarli Arúnategui, Diana Vinar, Vinueza, Rosa Esther y Salette Quispe. Además, la elección de la UNI como sede responde a otro propósito: descentralizar los espacios donde habitualmente se realizan las actividades vinculadas a la moda. Realmente lo que buscamos también es descentralizar, precisó.