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Estampados inspirados en pañuelos y tonos de atardecer para la temporada verano 2027

La colección Summer 2027 toma el pañuelo como punto de partida, haciendo referencia al rico simbolismo de esta prenda dentro del estilo, el lujo, los viajes y la historia de la moda.

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    Estampados inspirados en pañuelos y tonos de atardecer para la temporada verano 2027
    La colección esta inspirado se refleja en estampados, patrones y siluetas.
    Estampados inspirados en pañuelos y tonos de atardecer para la temporada verano 2027

    La versatilidad del pañuelo y su capacidad de adaptación y expresión personal, al ofrecer a quien lo lleva la libertad creativa de crear formas variadas y elegantes, son elementos centrales de esta propuesta. Sus cualidades envolventes y fluidas inspiran piezas clave como faldas estilo pareo, tops y vestidos, además de conjuntos dinámicos que combinan dramatismo y naturalidad.

    "Esta temporada nos fascinó la historia del pañuelo: su mezcla de ligereza y audacia, y su papel como uno de los primeros accesorios de moda, utilizado desde la antigüedad hasta las calles de hoy. La colección canaliza ese espíritu del pasado y el presente, de la elegancia y la comodidad, aportando una energía rica en historia, pero también sensual y fresca", señala Eliana Masgalos Duarte, Womenswear Design Lead de H&M.

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    El espíritu de la colección es eufórico: una visión del verano llena de diversión, libertad y aventuras que se extienden del día a la noche. Los tonos del amanecer y el atardecer recorren toda la propuesta, con una paleta rica en matices papaya, mango, kiwi y mandarina, equilibrados por tonos tierra como terracota y marrón.

    Los detalles con cuentas multicolores incorporan acentos arcoíris llenos de energía y textura, adornando tirantes y acabados. Los estampados son vibrantes, con flores exóticas de efecto caleidoscópico y patrones geométricos de inspiración vintage que hacen referencia al universo del pañuelo.

    Colección Summer 2027 de H&amp;M.
    Colección Summer 2027 de H&M.

    Las siluetas celebran el movimiento. Los vestidos maxis fluyen alrededor del cuerpo, mientras que las faldas pareo con estampados superpuestos pueden combinarse con tops coordinados o llevarse de forma independiente junto a camisetas y tank tops. Entre ellas destaca una divertida versión corta con estampado de caballitos de mar que evoca el espíritu vacacional.

    Los pantalones aparecen con perneras barrel o en exageradas formas globo. Otros incorporan una sobrefalda en tejido semitransparente que aporta ligereza y fluidez. Los tops y vestidos de crochet refuerzan el carácter artesanal de la colección, mientras que vestidos y faldas de punto ondulado añaden volumen escultórico. Los shorts de punto con degradados del naranja al crema evocan las cálidas tardes de verano.

    La propuesta de baño combina sofisticación y versatilidad. Un traje de baño con efecto degradado inspirado en los tonos del atardecer es una de las piezas protagonistas. Los bikinis replican la misma transición cromática, mientras que otros diseños incorporan delicados detalles de cadenas o aplicaciones de cuentas. Presentadas en una paleta que refleja los colores de la colección, estas piezas están diseñadas para acompañar tanto jornadas de playa como ocasiones más urbanas.

    Colección Summer 2027.
    Colección Summer 2027.
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    En calzado, destaca una sandalia tipo flip-flop de jelly translúcida disponible en varios colores, una reinterpretación fresca de un clásico veraniego. Otras versiones reinventan esta silueta mediante kitten heels o cuñas.

    Los bolsos de noche con cuentas y largos flecos reflejan los tonos del mar, el sol y la arena, mientras que la joyería refuerza el espíritu ecléctico de la colección. Los pendientes inspirados en conchas marinas evocan los colores del atardecer, y los brazaletes oversize junto a las cadenas doradas de gran tamaño aportan contraste y estructura. Toques lúdicos y nostálgicos invitan a experimentar con capas y combinaciones personales.

    En conjunto, la colección captura una actitud libre y despreocupada: un guardarropa inspirado en los viajes, la creatividad y la expresión individual.

    SOBRE EL AUTOR:
    Estampados inspirados en pañuelos y tonos de atardecer para la temporada verano 2027
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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