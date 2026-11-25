La iniciativa también contempla que los organizadores de eventos masivos ofrezcan agua gratuita a los asistentes. Conoce qué condiciones establece la propuesta y cuándo podría entrar en vigencia.

¡Se acabó la restricción! Público podrá llevar agua a conciertos y otros espectáculos en Perú

¡Se acabó la restricción! Público podrá llevar agua a conciertos y otros espectáculos en Perú

Comprar agua dentro de un concierto podría dejar de ser la única alternativa para quienes disfrutan de sus artistas favoritos. La Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso aprobó un dictamen que busca permitir el ingreso de agua para consumo personal a conciertos y otros espectáculos públicos en el Perú.

La iniciativa representa un avance para los consumidores, especialmente para quienes permanecen varias horas dentro de un recinto. Además, contempla la instalación de puntos de hidratación gratuitos en eventos de gran concurrencia.

¿Qué tipo de botellas se podrán llevar a los conciertos en Perú?

De aprobarse la propuesta, los organizadores estarán obligados a permitir que el público ingrese con su propia agua. Sin embargo, esta disposición no incluirá bebidas alcohólicas ni gaseosas.

Las características de los envases, como el material y su capacidad máxima, serán establecidas en el reglamento de la futura ley. También podrán aplicarse restricciones justificadas por motivos de seguridad, salud pública o protección del patrimonio cultural.

Conciertos con más de tres mil personas deberán ofrecer agua gratis

La propuesta va más allá de permitir el ingreso de botellas. Aquellos espectáculos cuyo aforo autorizado supere las tres mil personas deberán habilitar puntos de hidratación gratuitos, debidamente señalizados y accesibles para el público.

Asimismo, los organizadores tendrán que informar sobre estas facilidades desde la preventa de entradas o, como mínimo, tres días antes del espectáculo.

¿Desde cuándo se podrá ingresar con agua a los conciertos?

Aunque el dictamen ya superó su primer filtro en el Congreso, todavía deberá ser evaluado por el Pleno del Congreso antes de convertirse en ley.