¡TRAGEDIA EN EL CALLAO! Conductor sobrevive a terrible accidente, pero su pareja muere atrapada entre dos tráileresÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Un choque se registró durante la mañana de este martes 24 de noviembre en el cruce de las avenidas Elmer Faucett y República Argentina, en el Callao. Un automóvil terminó atrapado entre dos tráileres, dejando una mujer fallecida y un conductor gravemente herido.
La víctima fue identificada como Lesly Elizabeth Quezada Luna (34), mientras que su pareja, Ángel Enrique Pullalloclla Colque (54), logró sobrevivir al impacto y fue trasladado a un centro médico.
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¿Cómo ocurrió el choque en la avenida Faucett?
Según las primeras versiones, el automóvil habría intentado cambiar de carril cuando terminó involucrado en una colisión con dos vehículos de carga pesada.
Las cámaras de seguridad de la Municipalidad del Callao registraron cómo uno de los tráileres arrastró el automóvil hasta impactarlo contra otro camión que permanecía detenido en la vía.
Personal de emergencia acudió al lugar y consiguió rescatar con vida al conductor. Sin embargo, su acompañante falleció.
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Madre de familia fallecida en el Callao deja tres menores de edad
De acuerdo con RPP, los familiares de Lesly Quezada señalaron que la mujer regresaba a su vivienda después de culminar su jornada laboral. Su fallecimiento deja en la orfandad a tres menores de edad.
Por su parte, los conductores de ambos tráileres fueron trasladados a la comisaría de Carmen de la Legua Reynoso. La Policía Nacional continúa con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar las responsabilidades.