Aunque el acoso sexual en calles y transporte público es reconocido, pocas personas intervienen. “Durante mucho tiempo, el acoso sexual en espacios públicos se ha normalizado en la vida cotidiana de las mujeres. El miedo a intervenir o creer que es un asunto privado alimenta el silencio. Necesitamos cambiar esa mirada y reconocer que el acoso es una forma de violencia que no podemos seguir tolerando como sociedad”, señaló Rossina Guerrero, directora ejecutiva de Promsex.

La campaña brinda herramientas para actuar de manera segura: interrumpir la situación, pedir apoyo a otras personas o autoridades, acompañar a la persona afectada, registrar información útil para una eventual denuncia y, cuando no exista riesgo, señalar directamente la conducta de quien acosa. “La intervención de quienes presencian una situación de acoso puede marcar la diferencia. No se trata de exponerse al peligro, sino de actuar de forma segura, acompañar y buscar ayuda, contribuyendo a que las mujeres transiten por los espacios públicos con libertad y seguridad”, sostuvo Guerrero.

Lo que revela el estudio de ONU Mujeres Perú en San Miguel

El estudio 'San Miguel frente al acoso sexual en espacios públicos: evaluación y desafíos para la igualdad', elaborado por ONU Mujeres Perú en 2026, identificó que esta violencia afecta la libertad y seguridad de las mujeres del distrito. El 44,4% considera que las mujeres no pueden caminar libremente por las calles y el mismo porcentaje desconfía de pedir ayuda a la policía ante una situación de violencia. Además, muchas perciben que los agresores no enfrentan consecuencias por sus actos.

“Construir espacios públicos seguros requiere el compromiso de las instituciones y la ciudadanía. Romper la indiferencia frente al acoso es fundamental para prevenir la violencia y garantizar que todas las personas transiten con libertad y seguridad”, señaló María Pía Molero, coordinadora País de ONU Mujeres en Perú.