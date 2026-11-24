Las imágenes de Francho Sierralta durante el show de Luzu TV se viralizaron y reavivaron los comentarios sobre el ampay en Argentina. En medio de la controversia, el empresario tomó una decisión que no pasó desapercibida.

Francho Sierralta volvió a quedar bajo la mirada pública luego de que resurgiera la polémica por el ampay en un yate ocurrido en Argentina, que fue difundido por 'Magaly TV, La Firme'. El empresario quedó nuevamente relacionado con este episodio, en el que también fueron mencionados sus amigos Said Palao y Mario Irivarren. Aunque el caso parecía haber quedado atrás, una reciente aparición pública provocó que los cuestionamientos volvieran a surgir. Esta vez, la situación se presentó durante un espectáculo de Luzu TV, al que asistió junto a su esposa, Nathalie Galleno Mendoza.

Francho Sierralta toma radical medida tras quedar expuesto por su polémico ampay

La cuenta personal de Instagram de Francho Sierralta dejó de estar disponible luego de que se difundieran videos del incómodo episodio que protagonizó durante un evento de Luzu TV. La medida llamó la atención de los usuarios, pues ocurrió después de que las imágenes comenzaran a circular masivamente en plataformas como TikTok e Instagram.

El cierre del perfil se convirtió en uno de los aspectos más comentados de la controversia, que volvió a poner al empresario en el foco de la atención pública por su presunta vinculación con el ampay en un yate en Argentina, difundido anteriormente por el programa 'Magaly TV, La Firme'. En aquel reportaje también fueron mencionados sus amigos Said Palao y Mario Irivarren.

Sin embargo, posterior a esto, la cuenta del influencer fue reactivada y aún se pueden ver sus publicaciones, incluyendo fotografías con su esposa, aunque este sí decidió limitar los comentarios.

Francho Sierralta protagoniza incómodo momento junto a su esposa durante show de Luzu TV

La polémica volvió a cobrar fuerza durante una presentación de Luzu TV, a la que Francho Sierralta asistió acompañado de su esposa, Nathalie Galleno Mendoza. Durante el espectáculo, algunos conductores y asistentes lo reconocieron como el hombre relacionado con el reportaje del yate y le hicieron preguntas sobre su aparición en las imágenes.

Los comentarios y las bromas que surgieron en medio del evento habrían provocado incomodidad en la pareja. De acuerdo con lo relatado por Ric La Torre, quien estuvo presente en el lugar, algunos testigos aseguraron que Nathalie Galleno Mendoza abandonó el teatro entre lágrimas y que Sierralta salió detrás de ella.