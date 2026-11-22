La actriz de ' Al fondo hay sitio' expuso las consecuencias físicas que enfrentó por intentar alcanzar el peso que consideraba ideal mientras grababa la exitosa serie.

Una recordada actriz de 'Al fondo hay sitio' sorprendió al exponer el difícil episodio que atravesó durante su participación en la exitosa serie. La artista reveló que llegó a someterse a una estricta alimentación para conseguir pesar apenas 48 kilos. Sin embargo, aquella decisión terminó provocándole graves consecuencias físicas que hoy recuerda como una experiencia dolorosa. Después de varios años, decidió mostrar lo que realmente ocurría detrás de las fotografías en las que aparecía sonriente ante las cámaras.

Protagonista revela la peligrosa dieta que siguió durante su etapa en 'Al fondo hay sitio'

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, Nataniel Sánchez decidió compartir una faceta poco conocida de su vida mientras formaba parte de la producción televisiva. La actriz mostró imágenes de aquella época y explicó que la apariencia que proyectaba públicamente no reflejaba necesariamente el momento personal que estaba atravesando.

En una de las fotografías difundidas, donde aparece sonriente con un polo fucsia y una minifalda de jean, la artista recordó la presión que sentía por alcanzar determinado número en la balanza. Junto a la postal, escribió: "Lo que ves: 48 KG. El 'peso ideal' que durante semanas perseguí", dejando en evidencia la exigencia física que se imponía.

La búsqueda de ese peso la llevó a adoptar una alimentación sumamente restrictiva, una práctica que terminó afectando su organismo. La recordada intérprete de Fernanda de las Casas también compartió cómo fue aquella experiencia y lanzó una advertencia a sus seguidores para evitar que repitan una conducta similar: "Una semana a base de piña y atún hasta que mi boca sangró (POR FAVOR, NO LO HAGAS)".

Nataniel Sánchez expone las consecuencias que enfrentó por su decisión

La actriz también aprovechó su publicación para explicar que las dificultades que atravesaba iban más allá de las restricciones alimenticias. Según contó, durante aquella etapa lidiaba con inseguridades sobre su apariencia, temor a mostrarse y problemas personales que permanecían lejos de la mirada del público.

En ese sentido, la artista recordó que las fotografías que compartía y las escenas que grababa para 'Al fondo hay sitio' ocultaban una realidad completamente diferente. Su testimonio permitió conocer cómo las exigencias físicas y la falta de aceptación personal marcaron aquellos años de su vida.

Al reflexionar sobre lo ocurrido, Sánchez reconoció que necesitó tiempo para comprender la importancia de respetar su cuerpo y dejar atrás los estándares que la llevaron a perjudicar su bienestar.