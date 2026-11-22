Ivana Yturbe y Beto da Silva reciben noticia que cambia sus vidas tras dolorosa pérdida: "De las más lindasÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
¡Una noticia llena de alegría! Ivana Yturbe y Beto da Silva emocionaron a sus seguidores al anunciar una noticia especial en sus redes después de superar un momento difícil en su relación debido a la pérdida de sus anillos. Publicaron momentos compartidos con amigos y familiares, festejando la buena nueva de un bebé que llegará a sus vidas. Ivana expresó su emoción con un mensaje cariñoso dedicado al bebé, a quien han llamado Salvi.
Ivana Yturbe y Beto da Silva celebran con gran emoción el embarazo de sus amigos
En un video compartido en sus historias de Instagram, originalmente publicado en la cuenta de Mila Marrero, se muestra el momento en que el futbolista Patrick Zubczuk se arrodilla tiernamente para besar la barriga de su pareja embarazada mientras los presentes observan emocionados por la noticia del bebé en camino.
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Ante tal evento, Ivana Yturbe expresó su amor y felicitó a los futuros padres, celebrando esta nueva vida: "Una de las mejores noticias del año. Los queremos", escribió junto a un emoticón de carita con corazones. Su esposo también compartió el video, sin añadir comentarios.
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Los amigos de Beto da Silva también compartieron palabras cálidas de agradecimiento por la reunión, resaltando el cariño que ya rodea al bebé en espera: "Qué año tan hermoso, qué gente maravillosa, cuánto amor para Salvi. (…) Nos vemos pronto, si Dios quiere", señalaron.