Hugo García sorprende a sus seguidores al confirmar su deseo de casarse con Isabella Ladera. Durante una dinámica en Instagram, el exchico reality reveló sus intenciones de matrimonio.

Hugo García volvió a generar revuelo entre sus seguidores tras compartir una inesperada confesión sobre su futuro sentimental con Isabella Ladera. El exchico reality respondió algunas consultas de sus fanáticos mediante una dinámica en Instagram y terminó revelando sus intenciones de llegar al altar con la modelo venezolana. Su respuesta no pasó desapercibida, pues ambos atraviesan una nueva etapa familiar tras convertirse en padres de Koa. ¿Qué dijo exactamente sobre sus planes de matrimonio?

Hugo García confirma que contempla casarse con Isabella Ladera

Durante una reciente interacción con los usuarios de Instagram, el exintegrante de 'Esto es Guerra' se animó a despejar algunas dudas relacionadas con su relación amorosa y los proyectos que tendría junto a Isabella Ladera, madre de su pequeño hijo Koa.

Todo ocurrió mediante la popular herramienta de preguntas y respuestas de la plataforma, donde uno de sus seguidores quiso conocer si el deportista había considerado dar un paso más en su romance con la influencer venezolana. Sin rodeos, le escribió: “¿Has pensado en casarte con Isa?”.

La respuesta de Hugo García sorprendió a quienes estaban pendientes de la dinámica. En lugar de esquivar la interrogante, el exchico reality respondió de manera afirmativa con un contundente “Sí”, dejando entrever que contraer matrimonio con Isabella Ladera es una posibilidad que tiene presente para su futuro.

¿Hugo García e Isabella Ladera tendrán más hijos?

La posibilidad de agrandar la familia también fue uno de los temas que surgieron durante la ronda de consultas que el exchico reality compartió con sus seguidores. En esta ocasión, un usuario quiso saber si la pareja tenía previsto darle un hermanito a su pequeño Koa.

“¿Tendrán más bebés?”, fue la pregunta que recibió el influencer. Sin embargo, su contestación dejó claro que, al menos por ahora, no contemplan sumar otro integrante a la familia: “Por ahora no :)”.