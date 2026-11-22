Último SISMO en Perú, HOY, domingo 22 de noviembre: revisa la magnitud y epicentro, según el IGPÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) dio a conocer un nuevo evento sísmico registrado este domingo 22 de noviembre en territorio nacional. Ante este reporte, conoce la ubicación del epicentro, los detalles del movimiento telúrico y las principales medidas de prevención que debes considerar frente a una emergencia. Mira el reporte completo aquí.
Temblor en LIMA HOY, domingo 22 de noviembre: conoce dónde fue el EPICENTRO y qué magnitud tuvo
Sismos reportados por el IGP, hoy, viernes 22 de noviembre
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó dos sismos durante la madrugada de este domingo 22 de noviembre de 2026. El primero ocurrió a las 12:09 a. m. y tuvo una magnitud de 4.6, con epicentro a 54 kilómetros al norte de Pucallpa, en la provincia de Coronel Portillo, región Ucayali. El movimiento registró una profundidad de 156 kilómetros y una intensidad de grado II en Pucallpa. Horas después, a las 12:51 a. m., se produjo un segundo temblor de magnitud 5.1, cuyo epicentro se localizó a 25 kilómetros al sureste de Cerro de Pasco, en la región Pasco. Este último alcanzó una profundidad de 132 kilómetros y una intensidad de grado IV en Cerro de Pasco, según los reportes oficiales del IGP.
¿Temblor, sismo o terremoto? El IGP explica en qué se diferencian
Hernando Tavera, presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP), explicó que en el país suele utilizarse la palabra “terremoto” cuando un movimiento del suelo ocasiona daños materiales o afecta a las personas. En cambio, si el evento no genera consecuencias visibles, generalmente se le denomina “temblor”. No obstante, precisó que esta distinción responde principalmente a una costumbre arraigada entre los peruanos.
“En términos generales un sismo, un temblor o un terremoto significan vibración súbita del suelo o del subsuelo debido al paso de las ondas sísmicas. Técnicamente son lo mismo, son sinónimos”, explicó en conversación con Andina.
El especialista también indicó que la manera de nombrar estos fenómenos varía según el país. Mientras en Estados Unidos se emplea principalmente el término terremoto (“earthquake”), en lugares como Francia y México también se utilizan otras denominaciones para referirse a estos movimientos de la Tierra.
“Solamente aquí en el Perú asociamos a distintas palabras. Entonces, para no entrar en discusión, nosotros preferimos utilizar el término sismo”, acotó.
Números de emergencia en el Perú
- Central policial: 105
- Bomberos: 116
- Defensa Civil – Emergencias: 115
- Policía de carreteras: 110
- Infosalud (consultas médicas): 113
- Información COVID-19 – EsSalud: 107
- Denuncias por violencia familiar: 100
- Atención médica EsSalud para mujeres víctimas de violencia y su entorno: 4.118.000 (opción 6)
- Cruz Roja Peruana: 2.660.481