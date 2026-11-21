URGENTE | Último temblor en Perú HOY sábado 21 de noviembre: magnitud, epicentro y profundidad según IGPÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó sobre un nuevo evento sísmico registrado este sábado 21 de noviembre en territorio nacional. Ante este reporte, conoce la ubicación del epicentro, los detalles del movimiento telúrico y las principales medidas de prevención que debes considerar frente a una emergencia. Mira el reporte completo aquí.
Temblor en LIMA HOY, sábado 21 de noviembre: conoce dónde fue el EPICENTRO y qué magnitud tuvo
Sismo en Junín: IGP reporta réplica
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó sobre una réplica de Junín de magnitud 3.5 ocurrida este sábado 21 de noviembre alrededor de las 8:21 a.m.
Nuevo sismo de magnitud 5.0 sacude Junín hoy, 21 de noviembre: ¿dónde fue el epicentro?
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que un nuevo sismo de magnitud 5.0 se registró este sábado 21 de noviembre de 2026, a las 12:12 a. m. El movimiento telúrico tuvo su epicentro a 30 kilómetros al noroeste de Junín, en la provincia y región del mismo nombre, y alcanzó una profundidad de 127 kilómetros. Asimismo, la entidad precisó que el temblor presentó una intensidad de grado III en la escala de Mercalli en Junín. El evento fue identificado con el código IGP/CENSIS/RS 2026-0819, según el reporte sísmico oficial.
IGP se pronuncia tras fuerte sismo en Junín
Tras el fuerte sismo de magnitud 6,7 registrado este viernes 20 de noviembre de 2026 el Instituto Geofísico del Perú (IGP) emitió un comunicado oficial para informar sobre el movimiento telúrico, cuyo epicentro se ubicó a 30 kilómetros al noroeste de Junín y tuvo una profundidad de 129 kilómetros. A través del pronunciamiento, la entidad exhortó a la población a mantener la calma y aseguró que continúa monitoreando la actividad sísmica en todo el territorio nacional durante las 24 horas del día. A continuación, revisa el comunicado completo del IGP.
¿Temblor, sismo o terremoto? El IGP explica en qué se diferencian
Hernando Tavera, presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP), explicó que en el país suele utilizarse la palabra “terremoto” cuando un movimiento del suelo ocasiona daños materiales o afecta a las personas. En cambio, si el evento no genera consecuencias visibles, generalmente se le denomina “temblor”. No obstante, precisó que esta distinción responde principalmente a una costumbre arraigada entre los peruanos.
“En términos generales un sismo, un temblor o un terremoto significan vibración súbita del suelo o del subsuelo debido al paso de las ondas sísmicas. Técnicamente son lo mismo, son sinónimos”, explicó en conversación con Andina.
El especialista también indicó que la manera de nombrar estos fenómenos varía según el país. Mientras en Estados Unidos se emplea principalmente el término terremoto (“earthquake”), en lugares como Francia y México también se utilizan otras denominaciones para referirse a estos movimientos de la Tierra.
“Solamente aquí en el Perú asociamos a distintas palabras. Entonces, para no entrar en discusión, nosotros preferimos utilizar el término sismo”, acotó.
Números de emergencia en todo el país
- Central policial: 105
- Bomberos: 116
- Defensa Civil – Emergencias: 115
- Policía de carreteras: 110
- Infosalud (consultas médicas): 113
- Información COVID-19 – EsSalud: 107
- Denuncias por violencia familiar: 100
- Atención médica EsSalud para mujeres víctimas de violencia y su entorno: 4.118.000 (opción 6)
- Cruz Roja Peruana: 2.660.481