La aerolínea española suspendió de manera indefinida sus operaciones desde el aeropuerto Jorge Chávez a partir del 17 de noviembre de 2026 debido a una severa crisis financiera y al alza del combustible, dejando a miles de viajeros en la incertidumbre sobre reembolsos y reubicaciones.

La conectividad aérea entre Perú y Europa sufrió un fuerte impacto luego de que la aerolínea española Plus Ultra anunciara la suspensión indefinida de su ruta directa entre Lima y Madrid a partir de este martes 17 de noviembre de 2026. La medida, confirmada oficialmente tanto por la compañía como por Lima Airport Partners (LAP), paraliza de golpe una alternativa clave para el flujo turístico y corporativo hacia el Viejo Continente, dejando sin fecha de reanudación a uno de los puentes aéreos más demandados por los viajeros peruanos.

Este cierre no ocurrió de la noche a la mañana, sino que representa el desenlace de un repliegue operativo que la empresa venía ejecutando de manera progresiva. Antes de bajar el telón definitivo en el terminal del Callao, Plus Ultra ya había recortado sus frecuencias de los martes en octubre y las de los sábados a inicios de noviembre, además de haber cancelado previamente sus conexiones hacia Colombia y suspender en paralelo sus operaciones con Buenos Aires. Con este ajuste, la compañía reduce casi por completo su presencia regular en Sudamérica, concentrando sus operaciones comerciales activas únicamente en el mercado venezolano.

El detrás de la crisis: pérdidas millonarias y el golpe del combustible

El trasfondo de esta drástica decisión responde a un profundo deterioro en las finanzas de la compañía aérea, que atraviesa un complejo proceso de reestructuración operativa y negociaciones con sus acreedores para evitar el colapso. Según reportes financieros de la propia firma, Plus Ultra acumuló un resultado operativo negativo superior a los 31 millones de euros entre febrero y agosto de 2026, una pérdida severa registrada precisamente durante la temporada alta del verano europeo que terminó por asfixiar su liquidez.

A la caída de liquidez se sumó un desfase presupuestario crítico provocado por el encarecimiento del combustible de aviación. La aerolínea proyectó un gasto anual de 104,83 millones de euros en carburante frente a los 69,13 millones que había estimado inicialmente, lo que representa un sobrecosto superior al 50%. Esta presión económica obligó a la directiva a activar un expediente de regulación de empleo en su sede de Madrid y a sacrificar las rutas de largo radio menos rentables para intentar garantizar su supervivencia corporativa.

Incertidumbre para los viajeros y alternativas de reclamo

Para los pasajeros que ya contaban con boletos emitidos para viajar desde o hacia el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en las próximas semanas, el panorama está marcado por la incertidumbre ante la falta de un plan general de reubicación en otras aerolíneas. La empresa ha informado que notificará por correo electrónico a los afectados priorizando los vuelos más próximos, pero no ha establecido un cronograma exacto para la devolución del dinero.