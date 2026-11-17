Electro Dunas anuncia un corte de luz en Ica este 18 de noviembre por hasta 8 horas. Infórmate sobre los sectores afectados y el horario de corte.

¡Atención, residentes de Ica! Muchos ciudadanos deberán prepararse para el corte de electricidad programado para el miércoles 18 de noviembre de 2026. La compañía Electro Dunas ha comunicado que varios lugares estarán sin servicio eléctrico por un máximo de 8 horas debido a tareas de mantenimiento preventivo y fortalecimiento de los sistemas de media tensión.

Esta pausa es parte de intervenciones técnicas planificadas por la empresa para aumentar la confiabilidad del suministro eléctrico . Por lo tanto, es importante que los habitantes revisen si sus hogares o negocios se encuentran en las áreas afectadas y tomen medidas preventivas antes de iniciar los trabajos.

¿Cuáles Zonas de Ica Estarán Sin Luz Este Miércoles 18 de Noviembre?

Según los informes N.° 04919-2026 y N.° 04918-2026 de Electro Dunas, la interrupción está programada desde las 8.00 a. m. hasta las 4.00 p. m.

Informe Áreas Afectadas 04919-2026 C. P. Cerrillos, Callejón de los Romeros, San José de Los Molinos, El Cerro, 10 de Noviembre, Alto El Molino, San Francisco Javier Trapiche, Ayabi y San Pedro 04918-2026 C. P. El Tambo, La Capilla, Córdova, San Felipe, Chacaltana, Cerro Blanco, 3 Esquinas, Tres Marías y Virgen de Chapi

Ambos grupos de zonas compartirán el mismo horario de interrupción.

¿Por Qué Electro Dunas Interrumpirá el Servicio Eléctrico?

La compañía destacó que estas labores buscan solucionar problemas en la infraestructura eléctrica y mejorar las redes de distribución . Además, estas actividades forman parte de acciones preventivas para optimizar la respuesta del sistema ante eventuales fenómenos climáticos.