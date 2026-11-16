Los trabajadores del sector privado en el Perú recibirán este beneficio navideño con el impacto del reciente aumento de la Remuneración Mínima Vital y sin descuentos de AFP u ONP .

A pocas semanas de las celebraciones navideñas, millones de trabajadores formales en el Perú se alistan para recibir uno de los ingresos adicionales más esperados del año: la gratificación de diciembre 2026. De acuerdo con la Ley N.° 27735 y los reportes de los principales portales informativos y económicos del país, las empresas del régimen laboral de la actividad privada tienen como plazo máximo e improrrogable hasta el martes 15 de diciembre para efectuar el depósito íntegro de este beneficio en las cuentas sueldo de sus colaboradores.

Este desembolso cubre el periodo semestral comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre, y este año cobra especial relevancia debido a la reciente actualización del sueldo mínimo a S/1.230 vigente desde octubre. La normativa laboral vigente establece que el abono debe realizarse de forma puntual durante la primera quincena del mes, por lo que cualquier acuerdo entre empleador y trabajador para postergar la fecha de pago resulta nulo.

¿Cuánto dinero recibirás y cómo calcular el monto?

Para los empleados del régimen general que hayan laborado el semestre completo de julio a diciembre, el beneficio equivale a una remuneración mensual íntegra vigente al 30 de noviembre. A este monto base se le suma automáticamente una bonificación extraordinaria del 9% si el trabajador está afiliado a EsSalud, o del 6,75% si cuenta con una Entidad Prestadora de Salud (EPS), además de no estar sujeto a descuentos por aportes a la AFP u ONP.

En el caso de quienes perciben la nueva Remuneración Mínima Vital de S/1.230 y trabajaron todo el semestre afiliados a EsSalud, el monto total a cobrar ascenderá a S/1.340,70, cifra que sube a S/1.474,77 si cuentan con asignación familiar (S/123). Por otro lado, quienes ingresaron después de julio y acumulan al menos un mes calendario completo recibirán un pago proporcional equivalente a un sexto de su remuneración computable por cada mes trabajado.

Requisitos clave y sanciones por incumplimiento

Tienen derecho a este beneficio los trabajadores del sector privado con contrato indefinido, a plazo fijo o a tiempo parcial, así como los trabajadores del hogar bajo su ley especial. En el caso de las pequeñas empresas inscritas en el REMYPE, los colaboradores perciben media gratificación, mientras que en las microempresas registradas en dicho régimen no corresponde este abono.