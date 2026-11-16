¡CONFIRMADO POR SBS! Popular entidad financiera es DISUELTA en Perú y esto pasará con sus socios

La SBS confirmó la disolución de Financoop tras detectar la pérdida total de su capital social y reserva cooperativa. Los socios con depósitos protegidos ya pueden consultar si están habilitados para cobrar.

¡Atención, ahorristas peruanos! La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) confirmó la disolución de una nueva entidad financiera en el Perú, luego de que esta no consiguiera superar los problemas económicos que motivaron su intervención. Se trata de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Financoop Ltda., cuyos socios ahora podrán recuperar hasta S/5.000 de sus depósitos protegidos.

La medida fue oficializada mediante la Resolución SBS N.° 02657-2026, publicada el 6 de noviembre en el diario oficial El Peruano. Sin embargo, una de las noticias más importantes para los afectados llegó días después, cuando el organismo supervisor anunció la activación del Fondo de Seguro de Depósitos Cooperativo (FSDC).

¿Qué entidad financiera fue disuelta por la SBS en Perú?

La entidad afectada es Financoop Ltda., cooperativa de ahorro y crédito con domicilio legal en San Isidro, Lima.

Según la SBS, la institución registró un patrimonio negativo de S/1.958.037,69 al 31 de marzo de 2026, situación que evidenció la pérdida total de su capital social y reserva cooperativa.

Ante estos resultados, el organismo supervisor dispuso su intervención en septiembre de 2026. Durante el procedimiento, la cooperativa tuvo la oportunidad de acreditar que había superado las dificultades financieras que originaron la medida.

No obstante, el plazo establecido venció sin que Financoop consiguiera revertir la situación. Por ese motivo, la SBS declaró su disolución y la excluyó del registro correspondiente.

Es importante precisar que la disolución no significa que la cooperativa haya concluido inmediatamente su existencia legal, pues todavía debe desarrollarse el procedimiento de liquidación correspondiente.

¿Cuánto dinero podrán recuperar los socios de Financoop?

La SBS informó que los depósitos protegidos por el Fondo de Seguro de Depósitos Cooperativo cuentan con una cobertura máxima de S/5.000 por socio.

Esto significa que los ahorristas comprendidos en el mecanismo de protección podrán recuperar el monto cubierto, de acuerdo con sus depósitos y las condiciones aplicables.

Por ejemplo, si un socio mantiene un depósito protegido de S/3.000, la cobertura puede alcanzar ese importe. En cambio, si tiene S/8.000, el seguro contempla una devolución máxima de S/5.000.

La activación del pago comenzó el viernes 13 de noviembre de 2026, según confirmó oficialmente la SBS.

¿Cómo cobrar los S/5.000 tras la disolución de Financoop?

Los socios depositantes deberán verificar primero si sus nombres aparecen en la relación de beneficiarios habilitados para recibir el pago.

Para realizar la consulta, deben seguir estos pasos:

Ingresar al portal oficial de entidades en liquidación de la SBS. Buscar la información correspondiente a la cooperativa Financoop Ltda. Revisar la primera relación de beneficiarios habilitados. Si figuran en el padrón, acudir a una oficina del Banco de Crédito del Perú (BCP). Solicitar el procedimiento de cobro, que se efectúa mediante transferencia a nombre del socio cubierto.

La SBS precisó que el listado de beneficiarios será actualizado durante los próximos días, por lo que quienes todavía no aparezcan deberán mantenerse atentos a las nuevas publicaciones.

Para consultas adicionales, los socios pueden comunicarse al teléfono gratuito 0800-10840 o escribir al correo financoop@coopacendisolucion.pe.