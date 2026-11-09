CONFIRMADO: Gobierno revela SUBSIDIO ECONÓMICO de S/ 200 a peruanos: verifica AQUÍ si eres acreedor

CONFIRMADO: Gobierno revela SUBSIDIO ECONÓMICO de S/ 200 a peruanos: verifica AQUÍ si eres acreedorÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
¡Atención, ciudadanía! El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) anunció el pago del Programa Juntos, que representa la quinta entrega del subsidio de S/ 200 por hogar, que beneficiará a más de 738,000 hogares. ¿Quiénes cumplen con los criterios para recibirlo? Aquí te proporcionamos toda la información necesaria.
El inicio del pago de S/ 200 a beneficiarios del Programa Juntos del Midis: verifica si calificas para el bono
Según un anuncio oficial en redes sociales, el Programa Juntos destina su quinto pago de S/ 200 a numerosas familias peruanas, particularmente aquellas en condiciones de pobreza extrema.
El inicio de cobro fue el 5 de noviembre del 2026 y se destaca que este subsidio se proporciona cada dos meses.
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Midis publica el enlace oficial para verificar tu elegibilidad al pago de S/ 200
Aquellas personas que cumplan con los requisitos delineados por el Midis y el Programa Juntos, o deseen averiguar la cantidad que les corresponde y la fecha exacta de recepción de los S/ 200, deben acceder al enlace oficial de 'Conecta Juntos', utilizando un dispositivo móvil o computadora, y seguir estos pasos:
- Introduce el número de tu DNI y tu fecha de nacimiento.
- Haz clic en el botón rojo que indica "Consultar". Si cumpliste con tus compromisos, la aplicación te dará la bienvenida y mostrará en pantalla todos los detalles para cobrar.
En cuanto a las opciones para realizar el cobro, los beneficiarios pueden cobrar el monto a través de diversas modalidades de pago; entre ellas se incluyen:
- Oficinas del Banco de la Nación.
- Cajeros automáticos del Banco de la Nación.
- Puntos de pago en las PIAS (Plataformas Itinerantes de Acción Social).