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CONFIRMADO: Gobierno revela SUBSIDIO ECONÓMICO de S/ 200 a peruanos: verifica AQUÍ si eres acreedor

El Midis ha comenzado el pago del Programa Juntos, beneficiando a más de 738,000 hogares con un subsidio de S/ 200.

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    CONFIRMADO: Gobierno revela SUBSIDIO ECONÓMICO de S/ 200 a peruanos: verifica AQUÍ si eres acreedor

    ¡Atención, ciudadanía! El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) anunció el pago del Programa Juntos, que representa la quinta entrega del subsidio de S/ 200 por hogar, que beneficiará a más de 738,000 hogares. ¿Quiénes cumplen con los criterios para recibirlo? Aquí te proporcionamos toda la información necesaria.

    El inicio del pago de S/ 200 a beneficiarios del Programa Juntos del Midis: verifica si calificas para el bono

    Según un anuncio oficial en redes sociales, el Programa Juntos destina su quinto pago de S/ 200 a numerosas familias peruanas, particularmente aquellas en condiciones de pobreza extrema.

    El inicio de cobro fue el 5 de noviembre del 2026 y se destaca que este subsidio se proporciona cada dos meses.

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    PUEDES VER: SISFOH 2026: Consulta con tu DNI si tu hogar califica como POBRE en tan solo unos segundos

    Midis publica el enlace oficial para verificar tu elegibilidad al pago de S/ 200

    Aquellas personas que cumplan con los requisitos delineados por el Midis y el Programa Juntos, o deseen averiguar la cantidad que les corresponde y la fecha exacta de recepción de los S/ 200, deben acceder al enlace oficial de 'Conecta Juntos', utilizando un dispositivo móvil o computadora, y seguir estos pasos:

    • Introduce el número de tu DNI y tu fecha de nacimiento.
    • Haz clic en el botón rojo que indica "Consultar". Si cumpliste con tus compromisos, la aplicación te dará la bienvenida y mostrará en pantalla todos los detalles para cobrar.

    En cuanto a las opciones para realizar el cobro, los beneficiarios pueden cobrar el monto a través de diversas modalidades de pago; entre ellas se incluyen:

    • Oficinas del Banco de la Nación.
    • Cajeros automáticos del Banco de la Nación.
    • Puntos de pago en las PIAS (Plataformas Itinerantes de Acción Social).
    MIDIS revela el LINK OFICIAL para descubrir si te corresponde el pago bimestral de S/200.
    MIDIS revela el LINK OFICIAL para descubrir si te corresponde el pago bimestral de S/200.
    SOBRE EL AUTOR:
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    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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