SISFOH 2026: Consulta con tu DNI si tu hogar califica como POBRE en tan solo unos segundos

¿No recibes bonos del Estado? Descubre cómo consultar tu clasificación en Sisfoh 2026 y qué hacer si no estás registrado.

Miles de peruanos se preguntan por qué no acceden a bonos o programas del Estado. La respuesta, en muchos casos, está directamente relacionada con su situación dentro del Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh), herramienta clave del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) para determinar quiénes califican como beneficiarios.

Este sistema permite clasificar a las familias según su nivel de vulnerabilidad y, en base a ello, definir si pueden acceder a apoyos económicos o programas sociales. Si alguna vez te preguntaste por qué no recibes un subsidio, aquí está la clave.

Cómo consultar tu clasificación socioeconómica en Sisfoh 2026

Para saber si tu hogar está considerado dentro de los niveles de pobreza o vulnerabilidad, debes realizar una consulta virtual utilizando tu Documento Nacional de Identidad (DNI). El procedimiento es sencillo, pero requiere ingresar correctamente tus datos.

Sigue estos pasos para verificar tu estado:

Selecciona el tipo de documento e ingresa el número respectivo.

Coloca el número de verificación que te aparece en el recuadro.

Haz clic en la opción 'Consultar'.

Completa los campos requeridos, como la fecha de nacimiento de tu hijo, número de UBIGEO de DNI, entre otros datos.

Una vez finalizado el proceso, el sistema te mostrará la información correspondiente a tu Clasificación Socioeconómica (CSE), dato fundamental para acceder a beneficios del Estado.

¿Qué pasa si no apareces en el Sisfoh?

Si al realizar la consulta descubres que no figuras en el Padrón General de Hogares del Midis, significa que actualmente no cuentas con una Clasificación Socioeconómica asignada. En otras palabras, el Estado no tiene información suficiente para evaluarte como posible beneficiario.

Esto puede explicar por qué no accedes a bonos o programas sociales, incluso si consideras que los necesitas.

Cómo solicitar tu inclusión en el Sisfoh

Si no estás registrado, puedes iniciar el proceso para ser evaluado. Para ello, debes acudir a la Unidad Local de Empadronamiento (ULE) de la municipalidad de tu distrito y presentar una solicitud formal para obtener tu CSE.

Estos son los requisitos principales:

Llevar el DNI o carné de extranjería de cada uno de los integrantes del hogar.

Presentar un recibo de luz (en caso de contar con el servicio).

El tiempo de evaluación no es inmediato. Según el Midis, el proceso puede tardar aproximadamente 25 días hábiles en zonas urbanas y hasta 40 días hábiles en áreas rurales.