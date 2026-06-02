La interrupción programada del suministro eléctrico se llevará a cabo en diversos horarios debido a labores de mantenimiento y fortalecimiento de la infraestructura de distribución de energía.

La empresa Pluz anunció para el miércoles 3 de junio una nueva programación de cortes de luz en distintos distritos de Lima Metropolitana. La medida forma parte de los trabajos de mantenimiento preventivo y modernización de la infraestructura eléctrica que realiza la compañía.

Según informó la empresa, estas interrupciones temporales tienen como finalidad mejorar el desempeño de las redes de distribución, prevenir fallas en el servicio y garantizar un suministro eléctrico más seguro. Las labores impactarán zonas de Independencia, Puente Piedra, San Martín de Porres y Pueblo Libre.

Distritos y horarios afectados este 3 de junio

Independencia — 7.00 a. m. a 6.00 p. m.

El distrito de Independencia tendrá la suspensión más prolongada del día, con una duración de 11 horas.

La medida abarcará sectores de las urbanizaciones El Ermitaño y Las Violetas. Entre las principales vías involucradas se encuentran las avenidas Las Gladiolas, Los Pinos, Las Violetas y Túpac Amaru, además de calles como Amapolas, Los Claveles, Los Nogales y Los Robles.

También se verán afectadas áreas ubicadas en los alrededores de la Plaza Cívica frente a la municipalidad distrital.

Puente Piedra — 9.00 a. m. a 5.00 p. m.

En Puente Piedra, el corte de energía alcanzará sectores del asentamiento humano Santa Rosa y de la agrupación familiar Villa Norte.

Las labores comprenderán vías como Buen Pastor y La Paz, así como diversos pasajes residenciales, entre ellos El Porvenir, Las Flores y Las Orquídeas. La interrupción se extenderá por ocho horas.

San Martín de Porres — 9.00 a. m. a 6.00 p. m.

Los vecinos de San Martín de Porres enfrentarán una suspensión del servicio de nueve horas.

Los trabajos se realizarán en sectores de la asociación de vivienda Los Nísperos y de la asociación Los Eucaliptos, afectando distintas manzanas residenciales incluidas en el cronograma oficial de mantenimiento.

Pueblo Libre — 8.00 a. m. a 3.00 p. m.

En Pueblo Libre, la interrupción del suministro eléctrico tendrá una duración de siete horas.