Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - Joven británico desaparecido en Miraflores fue HALLADO SIN VIDA tras salir a correr por el malecón

Invierno y cuero cabelludo: la parte de tu rutina capilar que no deberías descuidar

Con la llegada del frío y la humedad, adaptar la rutina capilar no solo implica controlar el frizz o secar mejor el cabello. También es clave cuidar el cuero cabelludo, una zona esencial para mantener una melena saludable desde la raíz.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Invierno y cuero cabelludo: la parte de tu rutina capilar que no deberías descuidar
    Cuidado del cabello en invierno.
    Invierno y cuero cabelludo: la parte de tu rutina capilar que no deberías descuidar

    Cuando empieza el invierno, muchas personas ajustan su rutina pensando en el frizz, la falta de brillo o el tiempo que tarda el cabello en secar. Sin embargo, hay una zona que suele pasar desapercibida y que cumple un rol clave en la salud capilar: el cuero cabelludo. Durante los meses fríos, la piel puede sentirse más seca o sensible por factores como el clima frío o los ambientes secos, algo que suele notarse con mayor frecuencia en esta temporada.

    ¿Por qué mirar más allá del cabello?

    El cuero cabelludo cuenta con aproximadamente 100.000 folículos pilosos y glándulas sebáceas. Además, actúa como aislante térmico y protege la cabeza de golpes, contaminación y cambios bruscos de temperatura. Por eso, mantenerlo sano cumple un papel importante para que el cabello luzca y se sienta en mejores condiciones.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Un perfume para cada ocasión: cómo elegir el aroma ideal para cada momento

    Cuando esta zona se desequilibra, las señales pueden ir más allá de la incomodidad. Factores como el estrés, el shampoo seco, la contaminación y los residuos de productos pueden contribuir a un cuero cabelludo poco saludable, con señales como picazón, irritación y sequedad. Además, estos problemas también pueden relacionarse con un cabello más áspero, con menor brillo y más propenso a la rotura².

    Claves para cuidar el cuero cabelludo en invierno

    Cuidar esta zona no implica cambiar toda la rutina, sino ajustar algunos hábitos para mantenerla equilibrada. Dyson recomienda:

    1. Lava el cabello con shampoo de forma frecuente, pero suave
     Masajear la fórmula sobre el cuero cabelludo ayuda a estimular la circulación, evitar la inflamación y eliminar células muertas de la piel. Además, una limpieza adecuada ayuda a retirar factores que pueden desequilibrarlo, como contaminación, shampoo seco o residuos de productos.

    2. Evita el estrés oxidativo, es decir, el daño causado por agresores externos
    Factores como la contaminación, los microbios, la radiación UV e incluso algunos productos cosméticos pueden contribuir a este desequilibrio, relacionado con afecciones como caspa, dermatitis seborreica, psoriasis o dermatitis atópica.

    3. Suma antioxidantes desde la alimentación
     Una dieta con frutas y verduras ricas en antioxidantes puede ayudar a neutralizar radicales libres, conocidos por generar estrés oxidativo. Por ello, se recomienda incluir una variedad de alimentos para obtener distintos beneficios más allá del cabello.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Botas: la pieza que dejó de ser estacional para convertirse en un básico del clóset

    4. Seca y estiliza sin calor extremo
     En invierno, muchas personas recurren con más frecuencia a herramientas de secado para evitar salir con el cabello húmedo. En ese contexto, elegir tecnologías que ayuden a secar y estilizar sin calor extremo puede contribuir a proteger tanto el cuero cabelludo como la fibra capilar.

    Este invierno, cuidar el cabello no se trata solo de controlar el frizz o lograr un peinado que dure más. También implica prestar atención a una zona clave para su salud y apariencia a largo plazo. Porque una melena con brillo, fuerza y movimiento empieza mucho antes del peinado: desde la raíz.

    SOBRE EL AUTOR:
    Invierno y cuero cabelludo: la parte de tu rutina capilar que no deberías descuidar
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Prefiero a Wapa en Google

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    GRAN CIRCO DE UCRANIA

    Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

    PRECIO

    S/ 32.00
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    CIRCO MISTICO CONDOR

    CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

    PRECIO

    S/ 41.00
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza