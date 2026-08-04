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Pamela López desenmascara en vivo a Pati Lorena con fuerte revelación, pese a que es casada: “A usted le gustaba Paul Michael”

Pamela López sorprendió a todos con la fuerte acusación en contra de Pati Lorena tras formar parte de un proyecto juntas.

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    Pamela López desenmascara en vivo a Pati Lorena con fuerte revelación, pese a que es casada: “A usted le gustaba Paul Michael”
    Pamela López contra Pati Lorena
    Pamela López desenmascara en vivo a Pati Lorena con fuerte revelación, pese a que es casada: “A usted le gustaba Paul Michael”

    El estreno de 'Vale Todo React' en YouTube estuvo marcado por un tenso intercambio entre Pati Lorena y Pamela López, quienes revivieron en vivo la rivalidad que nació durante su participación en el reality 'La Granja VIP'. El programa, transmitido a través del canal oficial de Vale Todo Perú para Panamericana TV, debutó con bromas, indirectas y acusaciones que rápidamente captaron la atención de los espectadores.

    Desde el inicio de la transmisión, Pamela López saludó a su comunidad de seguidores, conocida como las Kitty Pam, mientras Pati Lorena le reclamó espacio para intervenir. La respuesta de López no tardó en llegar con un comentario irónico: "Dale, señora. Yo sé que usted siempre busca el protagonismo", iniciando así una serie de intercambios cargados de sarcasmo.

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    Pamela López y Pati Lorena reviven su rivalidad en vivo

    Durante la conversación, ambas recordaron su paso por 'La Granja VIP'. Pati Lorena comentó que Pamela había bajado de peso, a lo que la influencer respondió entre risas que eso se debía a que su compañera le escondía la comida durante el reality.

    "Gracias a ti bajé de peso", lanzó López, manteniendo el tono desafiante que caracterizó gran parte del programa.

    Pamela López asegura que Pati Lorena estaba interesada en Paul Michael

    El momento más comentado llegó cuando la conversación giró en torno a Paul Michael, expareja de Pamela López. Tras mencionar que el cantante se encuentra soltero, López sorprendió al asegurar que Pati Lorena sentía interés por él.

    "Yo sé que a usted le gustaba Paul Michael. Usted tenía una inclinación por Michael", afirmó.

    Lorena rechazó esa versión y respondió que es una mujer felizmente casada, antes de intentar retomar el tema central del programa. Sin embargo, Pamela volvió a lanzar una indirecta al preguntarle, entre bromas, por el número de matrimonios que ha tenido.

    Así es el nuevo formato de 'Vale Todo React'

    El espacio digital acompaña cada capítulo de la telenovela 'Vale Todo' con una previa, reacciones en tiempo real y un post show donde las conductoras comentan las escenas más destacadas y responden preguntas del público a través del chat de YouTube.

    Con este estreno, el programa apostó por combinar el análisis de la novela con la fuerte personalidad de sus presentadoras, quienes protagonizaron un debut cargado de tensión, bromas e indirectas que rápidamente generaron conversación en redes sociales.

    SOBRE EL AUTOR:
    Pamela López desenmascara en vivo a Pati Lorena con fuerte revelación, pese a que es casada: “A usted le gustaba Paul Michael”
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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