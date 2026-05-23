¡NO ES NATALIE VÉRTIZ NI LUCIANA FUSTER! La peruana que IMPRESIONÓ en la prueba de Victoria’s Secret, dejando al jurado ATÓNITO

Alexandra Morillo causó sensación al participar en el casting de Victoria’s Secret Fashion Show 2026 en Miami. Infórmate sobre su experiencia, sus palabras y su carrera en la moda internacional.

¡NO ES NATALIE VÉRTIZ NI LUCIANA FUSTER! La peruana que DESLUMBRÓ en el casting de Victoria’s Secret y dejó al jurado EN SHOCK | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

¡NO ES NATALIE VÉRTIZ NI LUCIANA FUSTER! La peruana que DESLUMBRÓ en el casting de Victoria’s Secret y dejó al jurado EN SHOCK | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

La modelo peruana Alexandra Morillo acaparó miradas a nivel internacional al participar en el casting presencial del Victoria’s Secret Fashion Show 2026, realizado en Miami. Allí desfiló ante un jurado encabezado por la famosa supermodelo Gigi Hadid. Su intervención se suma al creciente reconocimiento del talento peruano en el ámbito mundial de la moda, junto con figuras como Natalie Vértiz y Luciana Fuster.

El reconocimiento internacional de Alexandra Morillo tras su experiencia con Victoria’s Secret

El viernes 22 de mayo, Alexandra Morillo fue una de las seleccionadas para el riguroso casting presencial de Victoria’s Secret en Estados Unidos. Durante esta ronda, se presentó frente a un jurado de cinco miembros, entre ellos Gigi Hadid, una de las personalidades más destacadas del sector.

En su aparición, Morillo eligió un conjunto negro de dos piezas que enfatizó su confianza y aplomo en la pasarela. Luego, compartió en redes sociales la carga emocional de ese logro en su carrera y posteó: "Querido yo joven, hemos llegado a un casting #Victoriassecret #peruana", recibiendo múltiples comentarios positivos, incluso de Luciana Fuster.

La modelo también manifestó la emoción del proceso al afirmar: "El casting... todavía se siente irreal", junto a un video de su desfile ante el jurado, lo que mostró la importancia del hito alcanzado.

Días antes de la audición, Morillo había anunciado su invitación oficial al casting, una noticia que, según expresó, marcó un hito en su desarrollo profesional. Comentó: "Todavía me cuesta creerlo. Desde pequeña soñaba con algún día poder estar cerca de algo así. Esto simboliza tanto. No solo por la marca, sino por lo que significa: los años de esfuerzo, los castings, los rechazos, los viajes, las pasarelas, los momentos de duda personal y, sin embargo, continuar", lo que reflejó el extenso recorrido hasta esta cita internacional.

Una trayectoria destacada en moda, estudios y negocios

Aparte de las pasarelas, Alexandra Morillo ha forjado una carrera versátil que incluye formación académica y emprendimientos. La modelo, de 29 años, obtuvo el título en Administración de Empresas por la Universidad de Lima y ha competido en diversos certámenes de belleza a nivel mundial.

Entre sus logros destacan su ingreso al top 10 del Miss Asia Pacífico Internacional 2019, así como haber sido seleccionada como Miss World Perú Lima 2020 y, después, Miss Perú USA 2022, lo que consolidó su presencia en el ámbito de la belleza.

En 2022, su participación en el Miss Perú estableció un precedente al convertirse en la primera concursante casada en competir oficialmente, tras cambios en las reglas del certamen internacional.

En su vida personal, Morillo está casada con el expeleador de la UFC Jorge Masvidal, con quien contrajo matrimonio en Cusco. En la actualidad, también gestiona varios proyectos empresariales en Estados Unidos, incluida una boutique de novias en Miami, un negocio de alquiler de autos de lujo y una agencia dedicada a la creación de contenido digital y la gestión de redes sociales.