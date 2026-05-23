¿Qué dice el horóscopo sobre tu signo? Lee las predicciones de Jhan Sandoval para este sábado 23 de mayo del 2026.

Este sábado, Jhan Sandoval te ofrece un horóscopo revelador que promete darte una visión clara sobre lo que te espera. En esta guía, desglosamos las predicciones para cada signo en áreas clave, como el amor, el trabajo, la salud y las finanzas. Esta información te permitirá tomar decisiones informadas y prepararte para los acontecimientos del día. ¿Tienes curiosidad por saber qué sorpresas trae el horóscopo de este sábado 23 de mayo del 2026? No te pierdas nuestra cobertura completa y descubre cómo las estrellas pueden guiar tu camino este sábado. ¡Sigue leyendo para obtener todas las respuestas!

Horóscopo Aries este sábado (21 de marzo-20 de abril)

Te sentirás satisfecho por los buenos resultados que tendrán tus gestiones laborales. No te desgastes por complacer a alguien que no te devuelve las atenciones que tienes. Establece los límites.

Horóscopo Tauro este sábado (21 de abril-21 de mayo)

Esa persona no puede aprovecharse del cariño que le tienes. Necesitas poner un alto a sus abusos o, de lo contrario, seguirá imponiéndose y lastimándote. De ti depende que todo cambie.

Horóscopo Géminis este sábado (22 de mayo-21 de junio)

Surge un cambio de planes en tu agenda, lo que te permitirá liberarte de algunos compromisos y aprovechar la tarde para estar con amigos o con la persona que te interesa. Te divertirás.

Horóscopo Cáncer este sábado (22 de junio-22 de julio)

Luego de ese conflicto, tanto tú como la persona que amas buscarán aclarar los malos entendidos y darse una nueva oportunidad. Tendrás un viaje corto o surgirán varios desplazamientos.

Horóscopo Leo este sábado (23 de julio-23 de agosto)

Tienes que dejar ir a esa persona que te lastima. Cerrar ciclos será la única manera de renovarte y conocer a alguien nuevo y auténtico. Es el momento de ser radical y no dar ningún paso atrás.

Horóscopo Virgo este sábado (24 de agosto-23 de septiembre)

Surgirá un desacuerdo con tu pareja y esto exigirá claridad de ambas partes. Tienes que escuchar y no imponer tus ideas si deseas que los inconvenientes terminen. Con calma, todo se resolverá.

Horóscopo Libra este sábado (24 de septiembre-23 de octubre)

Si no tienes pareja, alguien podría fijarse en ti y hacerte sentir especial. No permitas que el orgullo o el temor a expresar tu interés te hagan mostrar una indiferencia que no sientes. Sé auténtico.

Horóscopo Escorpio este sábado (24 de octubre-22 de noviembre)

Evita tocar temas delicados con la persona que amas. Su predisposición es no asumir ningún error, en caso desees que reconozca equivocaciones. Deja que los días pasen y podrá reflexionar.

Horóscopo Sagitario este sábado (23 de noviembre-21 de diciembre)

Esa historia ya terminó y solo queda reponerte emocionalmente y volver a comenzar. En poco tiempo saldrás de este estado y conocerás a alguien nuevo que renovará tu vida sentimental.

Horóscopo Capricornio este sábado (22 de diciembre-20 de enero)

Tienes que probar tu paciencia y esperar a que esa persona diga todo lo que piensa antes de hacer algún comentario o defenderte. Solo así sabrá que deseas escucharla y comprenderla.

Horóscopo Acuario este sábado (21 de enero-19 de febrero)

No descartes a alguien que desea conocerte solo por pensar que no cumple con todas tus expectativas. Es posible que todo sea un recurso inconsciente para mantener tu soledad. Reflexiona.

Horóscopo Piscis este sábado (20 de febrero-20 de marzo)

Tu pareja sigue cayendo en el mismo error de siempre y ahora ha llegado el momento de poner condiciones claras para continuar. Si no eres exigente con lo que deseas, las cosas no cambiarán.

Jhan Sandoval: horóscopo de este sábado

Jhan Sandoval se inició a la corta edad de 15 años en el mundo de la astrología y el tarotismo. Entre 2006 y 2014 se formó en la Escuela de Astrología Casa XI y el Centro Astrológico de Buenos Aires, CABA. En 2008 se inició como columnista del diario La República. Desde 2017, Jhan lee en vivo el tarot todos los lunes a las 7.50 a. m. en el programa 'Señales', que se transmite en la página de Facebook de Wapa.pe. Además, en nuestra página web publica el horóscopo semanal y las predicciones de cada día.

¿Qué signo soy de acuerdo con mi fecha de nacimiento?

Horóscopo de este sábado de Jhan Sandoval. ¿Cuál es mi signo zodiacal? ¿Qué signo soy según mi fecha de nacimiento? Estas y otras preguntas tienen aquí una guía rápida basada en el cuadro de signos zodiacales. Cada signo se asocia con un periodo específico del año. Simplemente, encuentra tu fecha de nacimiento en el rango correspondiente y descubre tu signo zodiacal.

Signos zodiacales por mes

Signo Zodiacal Periodo Meses Relacionados Capricornio 22 de diciembre - 19 de enero Diciembre, Enero Acuario 20 de enero - 18 de febrero Enero, Febrero Piscis 19 de febrero - 20 de marzo Febrero, Marzo Aries 21 de marzo - 19 de abril Marzo, Abril Tauro 20 de abril - 20 de mayo Abril, Mayo Géminis 21 de mayo - 20 de junio Mayo, Junio Cáncer 21 de junio - 22 de julio Junio, Julio Leo 23 de julio - 22 de agosto Julio, Agosto Virgo 23 de agosto - 22 de septiembre Agosto, Septiembre Libra 23 de septiembre - 22 de octubre Septiembre, Octubre Escorpio 23 de octubre - 21 de noviembre Octubre, Noviembre Sagitario 22 de noviembre - 21 de diciembre Noviembre, Diciembre

Horóscopo occidental, horóscopo chino e hindú según signo zodiacal

Cuando hablamos de astrología, es importante reconocer que diferentes culturas han desarrollado sus propios sistemas de horóscopos, cada uno con características y simbolismos únicos. A continuación, te presentamos un cuadro comparativo que detalla los 12 signos zodiacales del horóscopo occidental, chino e hindú, y proporciona una visión integral de cómo se interpreta la personalidad y el destino según estas tres tradiciones astrológicas.

Signo zodiacal Fechas Horóscopo occidental, Horóscopo Hindú Horóscopo Chino Acuario 20 de enero - 18 de febrero Urano / Saturno Vayu Tigre Aries 21 de marzo - 20 de abril Marte / Plutón Tejas (fuego) Dragón Cáncer 25 de junio - 22 de julio Luna Jala (agua) Cabra Capricornio 22 de diciembre - 19 de enero Saturno Prithivi Buey Escorpio 23 de octubre - 22 de noviembre Plutón / Marte Jala Cerdo Géminis 21 de mayo - 24 de junio Mercurio Vayu (aire) Caballo Leo 23 de julio - 23 de agosto Sol Tejas Mono Libra 24 de septiembre - 22 de octubre Venus Vayu Perro Piscis 19 de febrero - 20 de marzo Neptuno / Júpiter Jala Conejo Sagitario 22 de noviembre - 21 de diciembre Júpiter Tejas Rata Tauro 21 de abril - 20 de mayo Venus / Tierra Prithivi (tierra) Serpiente Virgo 24 de agosto - 23 de septiembre Mercurio Prithivi Gallo

¿Qué elemento eres según tu signo zodiacal?

La astrología es una disciplina que divide los 12 signos del zodiaco en cuatro elementos fundamentales: fuego, tierra, aire y agua, cada uno con características únicas que influyen en quienes nacen bajo su influencia.

Los signos zodiacales de fuego, como Aries, Leo y Sagitario, se distinguen por su creatividad y habilidad para percibir la realidad en su totalidad, aportando claridad en diversas circunstancias. Por otro lado, los signos zodiacales de tierra, como Tauro, Virgo y Capricornio, son reconocidos por su sensatez, perseverancia, organización y enfoque pragmático; la tierra simboliza lo concreto y es esencial para nuestra existencia material. Los signos zodiacales de aire, representados por Géminis, Libra y Acuario, simbolizan el movimiento y la conexión, actuando como un puente entre el cielo y la tierra. Las personas bajo estos signos son hábiles en la comunicación, la interacción social y disfrutan de la aventura. Por último, los signos zodiacales de agua, con su naturaleza fluida y adaptable, se ajustan constantemente a las circunstancias. Los signos de agua, como Cáncer, Escorpio y Piscis, destacan por su capacidad de adaptación.

Cada signo zodiacal está asociado a un elemento que ayuda a comprender mejor los desafíos y las oportunidades que se presentan en la vida cotidiana.

Signos zodiacales por elemento