‘Esto es Guerra’ arrasa en el rating y se consolida como el programa más visto de la TV peruana

Esto es Guerra es líder con 20,6 puntos de rating y supera ampliamente a la competencia.

'Esto es Guerra' se consolida como número uno de la televisión | Créditos: Composición Wapa

'Esto es Guerra' se consolida como número uno de la televisión | Créditos: Composición Wapa

El reality de competencia 'Esto es guerra' lideró la programación de la televisión nacional con 20,6 puntos de rating y superó ampliamente a la competencia, como la novela 'Valentina valiente', que tuvo 4,6, y al reality 'La granja VIP', que recientemente cambió de horario y solo alcanzó 1,8 puntos.

'Esto es guerra' es uno de los programas ancla de América Televisión, canal líder en programas en vivo desde hace 14 años y que se ha difundido a nivel internacional. Además, junto con la serie 'Al fondo hay sitio' y la novela 'Señora del destino', lidera la programación estelar de la televisión nacional.

El reality de competencia 'Esto es guerra' sigue captando la atención del público con el reciente reto de actuación y los apasionados besos de Onelia Molina y Kevin Díaz, uno de los temas más virales en las redes sociales.

Por otro lado, los cibernautas han criticado el cambio de horario de la franquicia internacional 'La granja VIP', que desde el lunes se emite a las 7 de la noche para competir directamente con 'Esto es guerra', pero no ha recibido el apoyo del público y se ubica en el puesto 43 del ranking diario con solo 1,8 puntos de rating.