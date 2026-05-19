Jota Benz es expulsado de 'Esto es Guerra' tras lanzar terribles comentarios contra Jazmín Pinedo: "La ex de mi hermano"
Una fuerte disputa se desató entre Jota Benz y Jazmín Pinedo, iniciada por un comentario de La Chinita respecto a la apariencia de Jota en el programa.
Ella mencionó que, en sus tiempos, no se permitía el estilo de barba que él lleva ahora. En respuesta, Jota, junto a Rebeca Escribens y Valeria Piazza, desestimó su rol como conductora, lo que llevó a Pinedo a arremeter contra él, provocando una reacción en vivo. ¿Cómo fue esto y qué desenlace tuvo en el show?
Jota Benz llama 'agresora pasiva' a Jazmín Pinedo y 'Esto es guerra' lo expulsa del programa
El pasado 18 de mayo, Jota Benz tuvo un altercado en 'Esto es guerra' debido a las declaraciones de Jazmín Pinedo, quien le contestó tras ser reducida por Jota en una emisión anterior.
Pinedo afirmó que el hermano de Gino Assereto podría dirigirse a ella incluso como un 'delincuente', insistiendo que su presencia contribuye al espectáculo al recordar cómo le ayudó cuando vivía con ella.
“Ayer lo noté actuando con arrogancia y agresividad. No me intimidas, aunque quieras hablarme como un delincuente. Esto podría ser un espectáculo, pero no daré pie a eso contigo, hermanito menor del papá de mi hija. Si este espectáculo te beneficia para ser capitán, no me importa. Ya te he ayudado antes”, expresó Jazmín, subrayando su relación familiar con él.
La reacción de Jota Benz no se hizo esperar. El lunes siguiente, contraatacó a Jazmín señalando su tono pasivo-agresivo, a pesar de que ella había prometido no responderle negativamente.
Aunado a esto, Jota criticó que lo llamara de manera despectiva como 'el hermanito menor', demandando ser tratado por su nombre.
“Mi enfoque fue profesional. Mi hermano es Gino Assereto y me llamo José Luis Benzaquen Carpena. Nunca me he referido a ti como 'la ex de mi hermano'. No tienes por qué usar un tono pasivo-agresivo. No diré más; si quieres responder, hazlo. Iniciaste diciendo que no hablarías de 'hermanito menor' y, sin embargo, mencionaste el tema por 15 minutos”, explicó.
Después de concluir la discusión, el programa decidió tomar medidas drásticas con el cantante. Algunos culparon a Pinedo, ya que la producción exigió a Jota afeitarse la barba tras el comentario de ella indicando que siempre fue una regla, lo que él rechazó por consideraciones personales y laborales.
A pesar de ser condicionado para permanecer solo si se afeitaba, Benz optó por retirarse. “Hay una razón más allá de tu voluntad. Esto se complica cuando trabajo con marcas y campañas que requieren mi imagen. Mario Irivarren y yo habíamos recibido permiso”, explicó antes de ser invitado a dejar el reality por priorizar otros compromisos laborales.