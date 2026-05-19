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Cómico Cachay NECESITA cirugía urgente de 25 mil soles tras ataque y adopta medida contundente: "Este asunto no queda así"

El humorista Cachay sufrió una violenta agresión que lo llevó al hospital y requiere una cirugía de urgencia. Planea tomar acciones legales.

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    Cómico Cachay NECESITA cirugía urgente de 25 mil soles tras ataque y adopta medida contundente: "Este asunto no queda así"
    Cómico Cachay reaparece y revela su delicado DIAGNÓSTICO tras ser lanzado de una escalera.
    Cómico Cachay NECESITA cirugía urgente de 25 mil soles tras ataque y adopta medida contundente: "Este asunto no queda así"

    ¡Una agresión que pudo ser fatal! El famoso cómico de la calle Cachay se enfrenta a una situación crítica después de ser brutalmente agredido, quedando peligrosamente herido lejos de su hogar. Conmovido y enfurecido, el artista compartió que su muñeca fue fracturada tras el ataque cobarde de un individuo en Olmos, por lo que necesita una cirugía urgente que cuesta 25 mil soles para recuperar la movilidad en su brazo y está preparando una demanda por daños y perjuicios.

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    Cómico Cachay se pronuncia tras agresión en show en Olmos y requiere cirugía urgente

    Las imágenes del espantoso incidente que sufrió el cómico durante su espectáculo en Olmos ya se han hecho virales. Sin embargo, aún enfrenta la difícil situación de costear una cirugía significativa para cubrir los costos médicos.

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    “He contactado a mi traumatólogo en Lima, quien me ha indicado que la operación es urgente debido a la fractura en la muñeca, por lo que necesito una intervención de emergencia que en mínimo cuesta 25 mil soles en una clínica. No puedo moverla, está fracturada”, expresó Cachay a ‘Q’ bochinche’.

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    En este contexto, afirmó que tomará acciones para hacer pagar al responsable: “Está arrestado. Debe cubrir mi reparación civil, mis gastos, mi teléfono nuevo. Estoy desembolsando 130 soles en placas. Falta la operación y mis desplazamientos. Es costoso. Si permanezco en Olmos, ¿quién cubre mi comida?, ¿quién paga mis desplazamientos? Yo estoy costeando todo”, explicó.

    Cachay llevará el caso hasta las últimas consecuencias contra su agresor

    Durante la misma conversación, el cómico Cachay enfatizó que no se detendrá y emprenderá acciones legales contra su agresor: “Consultaré con un abogado para que me respalde y proceder con la denuncia”, declaró.

    SOBRE EL AUTOR:
    Cómico Cachay NECESITA cirugía urgente de 25 mil soles tras ataque y adopta medida contundente: "Este asunto no queda así"
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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