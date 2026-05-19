Cómico Cachay NECESITA cirugía urgente de 25 mil soles tras ataque y adopta medida contundente: "Este asunto no queda así"Únete al canal de Whatsapp de Wapa
¡Una agresión que pudo ser fatal! El famoso cómico de la calle Cachay se enfrenta a una situación crítica después de ser brutalmente agredido, quedando peligrosamente herido lejos de su hogar. Conmovido y enfurecido, el artista compartió que su muñeca fue fracturada tras el ataque cobarde de un individuo en Olmos, por lo que necesita una cirugía urgente que cuesta 25 mil soles para recuperar la movilidad en su brazo y está preparando una demanda por daños y perjuicios.
PUEDES VER: Novia de Melcochita lanza PECULIAR mensaje y genera revuelo en redes: “Él ya está en los descuentos”
Cómico Cachay se pronuncia tras agresión en show en Olmos y requiere cirugía urgente
Las imágenes del espantoso incidente que sufrió el cómico durante su espectáculo en Olmos ya se han hecho virales. Sin embargo, aún enfrenta la difícil situación de costear una cirugía significativa para cubrir los costos médicos.
“He contactado a mi traumatólogo en Lima, quien me ha indicado que la operación es urgente debido a la fractura en la muñeca, por lo que necesito una intervención de emergencia que en mínimo cuesta 25 mil soles en una clínica. No puedo moverla, está fracturada”, expresó Cachay a ‘Q’ bochinche’.
PUEDES VER: Identifican al hombre que empujó a Cachay por las escaleras; la reacción de su familia genera polémica
En este contexto, afirmó que tomará acciones para hacer pagar al responsable: “Está arrestado. Debe cubrir mi reparación civil, mis gastos, mi teléfono nuevo. Estoy desembolsando 130 soles en placas. Falta la operación y mis desplazamientos. Es costoso. Si permanezco en Olmos, ¿quién cubre mi comida?, ¿quién paga mis desplazamientos? Yo estoy costeando todo”, explicó.
Cachay llevará el caso hasta las últimas consecuencias contra su agresor
Durante la misma conversación, el cómico Cachay enfatizó que no se detendrá y emprenderá acciones legales contra su agresor: “Consultaré con un abogado para que me respalde y proceder con la denuncia”, declaró.