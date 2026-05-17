Una de las figuras más queridas de la TV peruana sorprendió con un video en redes sociales donde revela su nueva etapa en EE.UU.

Hace algún tiempo, una destacada conductora decidió dar un giro a su carrera en la televisión peruana, abandonando un popular programa para enfocarse en su gran amor: el teatro. En un reciente video en TikTok, la actriz sorprendió mostrando una nueva faceta al "vender" papa con huevo, un típico plato peruano, en Nueva York, Estados Unidos.

Esta figura es Johanna San Miguel, conocida por su rol en ‘Esto es guerra’ y ‘Pataclaun’. Llegó a Estados Unidos para actuar en el teatro con su personaje ‘Queca’. Aprovechando el viaje, decidió ofrecer comida peruana en las calles por solo US$1, siempre con su característico humor.

Johanna San Miguel ofrece papa con huevo en EE.UU.

Cerca de un mes atrás, Johanna San Miguel llegó a EE.UU. para presentar sus populares monólogos ‘Ya siéntese, señora’. Antes de subir al escenario, la artista, conocida por salir en ‘Ven, baila, quinceañera’ y ‘Al fondo hay sitio’, decidió grabar un cómico video.

“Estoy en Nueva York, brillando como una estrella”, comentó San Miguel mientras grababa una secuencia humorística.

“¡Lleve su papa con huevo! Peruvian food”, promocionaba la famosa ‘Queca’ mientras recorría varias calles observada por curiosos. “Estamos en Times Square ofreciendo nuestra deliciosa papita con huevo”, añadió la exconductora de ‘Esto es guerra’ mientras caminaba.

San Miguel hace travesuras en EE.UU.

Anteriormente, Johanna San Miguel había realizado una divertida escena en EE.UU. con un cartel que decía “looking for a husband” (buscando un esposo).