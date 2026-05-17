Federico Salazar sorprende con salida junto a Sol Carreño tras romper con Katia Condos, pero le advierte: "Van a creer que eres la tercera"Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Federico Salazar ha dado que hablar al mencionar sus intenciones de encontrarse con Sol Carreño en una entrevista reciente. Luego de su conocida separación de Katia Condos, con quien estuvo casado más de treinta años, el periodista muestra ahora una faceta más personal de su vida de soltero.
En la entrevista, el comunicador contó que planea una reunión con su antigua colega de ‘Primera Edición’. Juntos fueron una icónica dupla antes de la llegada de Verónica Linares. Sin embargo, advirtió a su amiga sobre posibles malentendidos que puedan surgir respecto a su amistad en medio de rumores actuales.
Federico Salazar habla de su próxima cita con Sol Carreño
El nombre de Sol Carreño surgió cuando Yank Talavera mencionó que la memorable música de ‘Primera Edición’ se había popularizado en TikTok. Esto trajo recuerdos a Salazar de esa "etapa tan hermosa" junto a Carreño, admitiendo que también se emociona al revivir esos momentos.
El exmarido de Katia Condos confirmó que sigue en contacto con Carreño y que planean reencontrarse pronto. “Ella estuvo de viaje recientemente. Luego del periodo electoral, fijaremos una fecha para un almuerzo”, reveló, evidenciando que el lazo entre ellos continúa siendo fuerte.
También comentó que advirtió a su amiga periodista sobre los rumores que podrían causar si se les ve juntos. “Le dije: ‘Estás expuesta a que graben algo y digan que eres la tercera’”, mencionó riendo, refiriéndose a especulaciones amorosas. Sin embargo, dejó claro que la relación con Carreño es amistosa y con años de complicidad. “Ella también se separó. Somos dos separados viejos. Perdón, viejos amigos (risas). Nos hemos divertido mucho y seguiremos disfrutando, charlando cuando podamos vernos”, concluyó.