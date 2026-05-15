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Federico Salazar revela que vive con nueva compañía tras separarse de Katia Condos

Federico Salazar impacta al revelar detalles de su nueva vida tras separarse de Katia Condos, incluyendo su nueva compañía. ¿Será un nuevo romance?

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    Federico Salazar revela que vive con nueva compañía tras separarse de Katia Condos
    ¡EN SHOCK! Federico Salazar confiesa que ya tiene nueva ‘CONVIVIENTE’ tras SEPARACIÓN de Katia Condos: "Una p…" | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    Federico Salazar revela que vive con nueva compañía tras separarse de Katia Condos

    Federico Salazar habló sobre su separación de Katia Condos hace dos meses. Confirmó que decidieron poner fin a más de 30 años de matrimonio y que ya no comparten hogar. Durante la conversación, el periodista generó sorpresa al mencionar que tiene nueva compañía. ¿Un nuevo amor, quizá?

    Salazar revela su nueva convivencia tras separarse de Katia Condos

    En una reciente entrevista, Federico Salazar habló sobre los motivos de su ruptura con Katia Condos, después de un largo matrimonio de 30 años, del cual ninguno había querido dar detalles hasta ahora.

    El periodista comentó que asiste a terapia junto a la madre de sus hijos para enfrentar la difícil transición de la mejor manera. Sin embargo, lo que más captó la atención fue cuando mencionó su nueva vida de soltero.

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    Vale recordar que fue visto en un abrazo con Erika Manrique, amiga suya desde antes de conocer a Condos, lo que generó rumores sobre un posible romance. No obstante, Federico afirmó no estar buscando una relación romántica en estos momentos. “Por ahora estoy bien, mantengo relaciones amistosas”.

    En el transcurso de su relato, Salazar dejó caer una sorpresa al contar que no vive solo, ya que tiene una nueva conviviente en su hogar. Esto desconcertó al entrevistador, quien pensó que se trataba de un nuevo amor.

    “(¿Vives solo?) No, muy bien acompañado. Me acompaña una perra”, comentó entre risas, aclarando que no se refería a otra mujer, sino a su fiel mascota, que lo acompaña constantemente.

    Por otra parte, mencionó que sus sentimientos hacia Condos han cambiado, aunque el trabajo lo ha ayudado a manejar la situación.

    “He estado muy ocupado, con mucho trabajo y la suerte de tener un buen lugar donde vivir. Es un desafío emocional manejar la separación”, concluyó.

    SOBRE EL AUTOR:
    Federico Salazar revela que vive con nueva compañía tras separarse de Katia Condos
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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