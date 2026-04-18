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Amiga de Federico Salazar responde si lo besó y expone su inesperada reacción tras encuentro íntimo: "Ha habido algo ahí"

Durante una reciente entrevista, Manrique expresó su preocupación por la reacción de Federico Salazar y resaltó la longevidad de su amistad.

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    Amiga de Federico Salazar responde si lo besó y expone su inesperada reacción tras encuentro íntimo: "Ha habido algo ahí"
    Amiga de Federico Salazar expone su cercanía con el periodista | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    Amiga de Federico Salazar responde si lo besó y expone su inesperada reacción tras encuentro íntimo: "Ha habido algo ahí"

    Érika Manrique, la amiga íntima de Federico Salazar, volvió a aparecer ante las cámaras para referirse a la relación que mantiene con el periodista de ‘América Noticias’. En esta ocasión, la amiga de figuras de la farándula peruana sorprendió con nuevas declaraciones sobre su vínculo con el comunicador, aunque también dejó ver cierta inquietud por la actitud reciente del conductor de televisión, luego de que se encontraran.

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    Durante la más reciente emisión del programa ‘Magaly TV La Firme’, se difundió una nueva entrevista a Manrique, en la que precisó algunos detalles sobre su relación con Salazar. La empresaria aclaró que, pese a conocerse desde hace varios años, los encuentros entre ambos han sido poco frecuentes y descartó que se hubiesen besado en algún momento.

    “Yo he compartido muy poco, eran encuentros muy esporádicos. Somos una amistad de muchísimos años, pero no lo veía seguido… Para mí (son momentos especiales cuando me junto con él) Hablamos esporádicamente por WhatsApp, por teléfono”, comentó al inicio.

    Además, Manrique aseguró que la comunicación entre ambos no ha sido constante y que actualmente no ha logrado contactarlo, lo que ha generado especulaciones sobre un posible distanciamiento. No obstante, señaló que espera retomar el diálogo en algún momento.

    “No hemos hablado, pero yo voy a esperar que se comunique conmigo. Ha habido algo ahí, yo le he escrito a él y ya me contestará en su momento. Yo lo voy a esperar, es una amistad de tantos años que yo sé que esto no se va romper porque esto no se va a romper”, sostuvo.

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    Federico Salazar defiende su vínculo con Érika Manrique

    El periodista Federico Salazar volvió a referirse a la polémica que surgió tras la difusión de imágenes en las que se le observa ingresando al departamento de su amiga Érika Manrique, poco tiempo después de que se hiciera pública su separación de la actriz Katia Condos.

    El conductor aclaró que no mantiene ningún tipo de relación sentimental con Manrique y enfatizó que entre ambos solo existe una amistad que se ha mantenido durante décadas. Según explicó ante las cámaras de ‘Amor y Fuego’, su cercanía con ella comenzó mucho antes de iniciar su relación con Condos.

    "Ella ya lo aclaró. Lo que hay es una amistad. Una de amistad de esa persona que te encuentras y hablas a través de los años. No conocemos hace más de 30 años. La conozco antes de Katia", explicó.

    Respecto a las imágenes difundidas por el programa ‘Magaly TV La Firme’, Salazar restó importancia a las interpretaciones que puedan surgir en torno a su visita y aseguró sentirse tranquilo con su comportamiento.

    "Que interpreten lo que quieran. Yo estoy seguro de lo que hago y lo que soy. No tengo problema con eso", precisó. Asimismo, el comunicador reconoció que, aunque no mantienen contacto frecuente, considera a Manrique una persona de confianza. En ese sentido, explicó que decidió visitarla en medio del complicado momento personal que atraviesa tras su ruptura sentimental.

    "El vínculo no es fuerte, pero sí cercana. Confidente, eventualmente... el tema de la separación no es fácil, y obviamente, uno busca consejos o un apoyo emocional", precisó.

    SOBRE EL AUTOR:
    Amiga de Federico Salazar responde si lo besó y expone su inesperada reacción tras encuentro íntimo: "Ha habido algo ahí"
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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