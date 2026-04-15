Valentina Carmona, hija de Tula Rodríguez , sorprende en redes al compartir un mensaje sobre su nueva vida en el extranjero.

Hija de Tula Rodríguez comparte mensaje tras su salida del país | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram

Hija de Tula Rodríguez comparte mensaje tras su salida del país | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram

Valentina Carmona, hija de Tula Rodríguez, llamó la atención de sus seguidores luego de compartir un mensaje en redes sociales que estaría vinculado al nuevo rumbo que ha tomado su vida fuera del país. La joven publicó un video en el que aparece interpretando el tema 'Matilda' del cantante Harry Styles, contenido que rápidamente generó reacciones entre sus seguidores.

Valentina Carmona comparte reflexión en redes antes de iniciar su vida universitaria

Junto al video, Valentina Carmona agregó una frase en la descripción de la publicación que sorprendió a varios usuarios y que muchos relacionaron con el inicio de esta nueva etapa personal. “No tienes que arrepentirte por irte y crecer”, escribió.

Valentina Carmona comparte mensaje en sus redes

Mediante sus redes sociales, Valentina ha dejado ver el entusiasmo con el que afronta este cambio, ya que próximamente comenzará sus estudios universitarios en Estados Unidos, una experiencia que vivirá lejos de casa y de manera independiente.

Tras su publicación, numerosos seguidores no tardaron en reaccionar y expresarle su apoyo y cariño por el reto que está por comenzar, incluyendo su madre.

"Te amo, hija", "La Oops problemas ya creció", "Te conocemos desde 'Oops, problemas', ya ahora en la universidad, en serio, bendiciones y éxitos, eres una guerrera, en serio", "Nunca dejes de conectarte con tu madre", "Que todo te vaya bonito, bendiciones, Vale, eres una jovencita muy dulce", fueron algunos comentarios.

Tula Rodríguez comparte emotiva despedida de su hija antes de iniciar su vida universitaria

A través de sus redes sociales, la conductora compartió un video en el que reflejó los sentimientos encontrados que vivió al despedirse de su hija. En la publicación, expresó lo difícil que fue afrontar ese instante. “No tengo palabras para describir este momento…”, escribió.

En el mismo clip, la figura televisiva también manifestó el orgullo que siente por su hija, aunque reconoció que la distancia será un reto emocional para ambas. “Estamos separadas por la distancia, pero unidas por un mismo sentimiento”.