Federico Salazar lanza durísima crítica contra Keiko Fujimori y genera polémica: "Hizo un desastre del país, lo DESTRUYÓ..."Únete al canal de Whatsapp de Wapa
El periodista Federico Salazar se mostró crítico con Keiko Fujimori y su partido, Fuerza Popular, en el contexto de las elecciones de 2026. Alejado de su habitual postura moderada en América Noticias, el presentador cuestionó las aspiraciones presidenciales de la lideresa y aludió a su cuestionado historial en el Congreso.
Críticas de Federico Salazar ante la cuarta candidatura de Keiko Fujimori
El periodista de América Televisión fue severo al evaluar el proceso de Keiko Fujimori como aspirante presidencial. Para Salazar, la repetida participación en las elecciones no es sinónimo de evolución como líder política. "No le veo más consistencia. Como figura política, creo que ha aprendido estrategias electorales, pero no considero que haya adquirido conocimientos políticos e ideológicos", afirmó.
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El comentario más impactante surgió al referirse al comportamiento de Fuerza Popular tras las elecciones de 2016, cuando logró 73 escaños en el Congreso: "Lo que Keiko me mostró fue que causó un caos cuando tuvo control parlamentario. Arruinó este país y sus instituciones", destacó Federico Salazar, y marcó así su desacuerdo con Fuerza Popular.
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Al proyectar el final de la campaña, el periodista prevé que las próximas elecciones continuarán en un escenario de incertidumbre por el antifujimorismo. Frente a una estrecha diferencia con el candidato de izquierda, Roberto Sánchez, anticipó que el resultado no se decidirá hasta el último momento: "Sí, creo que será un cierre fotográfico. Mucho dependerá de lo que reste de campaña y la contracampaña", concluyó.