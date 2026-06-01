Federico Salazar lanza durísima crítica contra Keiko Fujimori y genera polémica: "Hizo un desastre del país, lo DESTRUYÓ..."

Federico Salazar sorprendió al público con una crítica hacia Keiko Fujimori y su partido, Fuerza Popular, con un comentario que se ha vuelto viral sobre su paso por el Congreso.

El periodista Federico Salazar se mostró crítico con Keiko Fujimori y su partido, Fuerza Popular, en el contexto de las elecciones de 2026. Alejado de su habitual postura moderada en América Noticias, el presentador cuestionó las aspiraciones presidenciales de la lideresa y aludió a su cuestionado historial en el Congreso.

Críticas de Federico Salazar ante la cuarta candidatura de Keiko Fujimori

El periodista de América Televisión fue severo al evaluar el proceso de Keiko Fujimori como aspirante presidencial. Para Salazar, la repetida participación en las elecciones no es sinónimo de evolución como líder política. "No le veo más consistencia. Como figura política, creo que ha aprendido estrategias electorales, pero no considero que haya adquirido conocimientos políticos e ideológicos", afirmó.

El comentario más impactante surgió al referirse al comportamiento de Fuerza Popular tras las elecciones de 2016, cuando logró 73 escaños en el Congreso: "Lo que Keiko me mostró fue que causó un caos cuando tuvo control parlamentario. Arruinó este país y sus instituciones", destacó Federico Salazar, y marcó así su desacuerdo con Fuerza Popular.

Federico Salazar critica candidatura de Keiko Fujimori.