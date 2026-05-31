Blanca Rodríguez hace inesperado anuncio sobre su relación con el ‘Loco’ Vargas tras conocerse que Tilsa preguntó por él

Después de que se revelara una llamada de Tilsa Lozano preguntando sobre el incidente con Juan Manuel Vargas, Blanca Rodríguez, su esposa, hizo una declaración.

¿Qué dijo Blanca Rodríguez sobre su matrimonio tras conocer que Tilsa preguntó por Vargas? | Composición Wapa

¿Qué dijo Blanca Rodríguez sobre su matrimonio tras conocer que Tilsa preguntó por Vargas? | Composición Wapa

Juan Manuel Vargas se encuentra en medio de la controversia tras ser acusado por Carlos Cacho de intentar agredirlo físicamente en un club nocturno. Este incidente llevó a Tilsa Lozano a comunicarse por teléfono para obtener más información sobre el escándalo del futbolista, con quien tuvo un romance secreto. Posteriormente, Blanca Rodríguez, esposa de Vargas, sorprendió al hacer un anuncio sobre su matrimonio.

Blanca Rodríguez emite declaración sobre su relación con Juan Manuel Vargas

Juan Manuel Vargas fue señalado por Carlos Cacho de haber causado una conmoción en un club de Barranco al intentar atacarlo físicamente y reclamarle por haber hablado de él sin su consentimiento.

El maquillador aseguró que nunca hizo tal cosa y se defendió cuando Vargas lo confrontó, lo que llevó a los presentes a intervenir para evitar una pelea abierta.

“Juan Manuel se acercó, chocó conmigo y quería agredirme. Esto ocurrió hace poco, quería golpearme, ‘¿por qué hablas de mí?’. Aunque nunca hablo de Juan Manuel, jamás lo hice. Todos intervinieron, el ‘Zorro’ estaba muy asustado porque él me tiene en la mira. Tuvieron que meterse a separarnos diciéndole ‘Loco, ¿qué te pasa?”, relató Cacho enfadado.

El maquillador también reveló que Tilsa Lozano lo contactó para informarle que estaba al tanto de su encuentro con su ex y le pidió más detalles, aunque dejó claro que, para ella, el pasado con Vargas estaba superado.

El interés de la modelo en el exfutbolista fue cuestionado por muchos, y horas después de que la noticia se hiciera pública, Blanca Rodríguez, esposa del ‘Loco’, sorprendió con una inusual publicación en redes sociales.

¿Se trató de un gesto de orgullo? Aunque ya no comparte imágenes ni contenido romántico con el padre de sus hijos regularmente, Rodríguez se mostró al publicar una foto de las rosas que ‘El Loco’ le obsequió por su aniversario, una demostración de que cumplían un año más de casados.

Blanca Rodríguez hace anuncio sobre su matrimonio con Juan Manuel Vargas