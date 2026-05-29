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ExMiss Perú relacionada con la red de Nadeska Widausky por presunto proxenetismo: Su rol más oscuro revelado

El caso de Nadeska Widausky cobra un nuevo giro tras revelarse que una ex-Miss Perú está involucrada en la investigación de la Interpol. ¿Quién es?

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    ExMiss Perú relacionada con la red de Nadeska Widausky por presunto proxenetismo: Su rol más oscuro revelado
    ExMiss Perú es vinculada a la red criminal de Nadeska Widausky por presunto proxenetismo y exponen su PEOR rol: "Captar víctimas y prost***" | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    ExMiss Perú relacionada con la red de Nadeska Widausky por presunto proxenetismo: Su rol más oscuro revelado

    El arresto de Nadeska Widausky por parte de la Interpol ha tomado una nueva dirección al involucrar a otra figura reconocida de las pasarelas peruanas en una presunta red criminal. Celeste Lozano Sullón, conocida artísticamente como Celeste Rivasplata y coronada como Miss Perú Trans 2019, ha sido identificada por las autoridades con un papel central en Europa.

    Investigación a ex-Miss Perú Trans 2019 por vínculo con red criminal junto a Nadeska Widausky

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    PUEDES LEER: ¡ENMARROCADA Y CUSTODIADA! Nadeska Widausky fue intervenida en medio de gran despliegue policial

    Documentos oficiales de la Interpol, presentados en televisión nacional, revelan que la red delictiva internacional estaba organizada para operar entre Perú y Europa. El informe señala como principal cabecilla a Junior Polo García, responsable de la captación, el transporte, el manejo financiero y la administración digital de las víctimas.

    El mundo del espectáculo quedó sorprendido por la implicación de Celeste Lozano Sullón, conocida en el medio artístico como Celeste Rivasplata y coronada como Miss Perú Trans 2019. Según un reportaje basado en la investigación policial, la exreina de belleza fue acusada por la Interpol de desempeñar un papel activo en las operaciones logísticas y colaborar con los líderes de la organización.

    “Celeste Lozano Sullón participa en actividades operativas, involucrándose en la captación y prostitución de las víctimas”, se detalló en el informe televisivo. Las autoridades internacionales también descubrieron que la modelo ya tenía antecedentes penales en Europa. Había estado un mes en prisión en Bélgica en 2023 por cargos preliminares de proxenetismo.

    Otros involucrados en la presunta red criminal relacionada con Nadeska Widausky

    La investigación belga confirmó el papel que habría desempeñado Nadeska Widausky. De acuerdo con la Interpol, la exbailarina reclutaba a jóvenes en la selva peruana con promesas engañosas antes de trasladarlas a Europa. Además, la alerta roja internacional incluye a cuatro personas más bajo sospecha. Estas brindaban soporte digital y gestionaban los movimientos financieros, mientras la justicia en Bélgica agiliza la solicitud de extradición de todos los implicados.

    SOBRE EL AUTOR:
    ExMiss Perú relacionada con la red de Nadeska Widausky por presunto proxenetismo: Su rol más oscuro revelado
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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