ExMiss Perú relacionada con la red de Nadeska Widausky por presunto proxenetismo: Su rol más oscuro reveladoÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El arresto de Nadeska Widausky por parte de la Interpol ha tomado una nueva dirección al involucrar a otra figura reconocida de las pasarelas peruanas en una presunta red criminal. Celeste Lozano Sullón, conocida artísticamente como Celeste Rivasplata y coronada como Miss Perú Trans 2019, ha sido identificada por las autoridades con un papel central en Europa.
Investigación a ex-Miss Perú Trans 2019 por vínculo con red criminal junto a Nadeska Widausky
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Documentos oficiales de la Interpol, presentados en televisión nacional, revelan que la red delictiva internacional estaba organizada para operar entre Perú y Europa. El informe señala como principal cabecilla a Junior Polo García, responsable de la captación, el transporte, el manejo financiero y la administración digital de las víctimas.
El mundo del espectáculo quedó sorprendido por la implicación de Celeste Lozano Sullón, conocida en el medio artístico como Celeste Rivasplata y coronada como Miss Perú Trans 2019. Según un reportaje basado en la investigación policial, la exreina de belleza fue acusada por la Interpol de desempeñar un papel activo en las operaciones logísticas y colaborar con los líderes de la organización.
“Celeste Lozano Sullón participa en actividades operativas, involucrándose en la captación y prostitución de las víctimas”, se detalló en el informe televisivo. Las autoridades internacionales también descubrieron que la modelo ya tenía antecedentes penales en Europa. Había estado un mes en prisión en Bélgica en 2023 por cargos preliminares de proxenetismo.
Otros involucrados en la presunta red criminal relacionada con Nadeska Widausky
La investigación belga confirmó el papel que habría desempeñado Nadeska Widausky. De acuerdo con la Interpol, la exbailarina reclutaba a jóvenes en la selva peruana con promesas engañosas antes de trasladarlas a Europa. Además, la alerta roja internacional incluye a cuatro personas más bajo sospecha. Estas brindaban soporte digital y gestionaban los movimientos financieros, mientras la justicia en Bélgica agiliza la solicitud de extradición de todos los implicados.