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Se revela el verdadero lazo de Nadeska Widausky con su padre tras su encarcelamiento: "Ni siquiera en los peores momentos"

Nadeska Widausky, en prisión preventiva por explotación sexual y proxenetismo, compartió la dolorosa verdad sobre la relación con su padre, a quien recién conoció a los 14 años.

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    Se revela el verdadero lazo de Nadeska Widausky con su padre tras su encarcelamiento: "Ni siquiera en los peores momentos"
    Sale a la luz el VERDADERO VÍNCULO que tiene Nadeska Widausky con su PADRE tras ser encarcelada: "Ni siquiera en el peor momento" | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    Se revela el verdadero lazo de Nadeska Widausky con su padre tras su encarcelamiento: "Ni siquiera en los peores momentos"

    Tras la decisión del Poder Judicial de imponer nueve meses de prisión preventiva a Nadeska Widausky por presuntos delitos de explotación sexual y proxenetismo, salieron a relucir varios episodios de su vida privada. Uno de los más destacados fue la compleja relación con su padre, a quien conoció cuando tenía solo 14 años.

    Nadeska Widausky habló sobre su tenso lazo con su padre antes de su prisión preventiva

    Meses atrás, durante su aparición en el programa 'El valor de la verdad', la exbailarina abrió su corazón sobre el abandono que sintió en su niñez y su relación distante con su padre durante la mayor parte de su vida.

    "¿Conociste a tu padre a los 14 años?", le preguntaron en el programa dirigido por Beto Ortiz, apenas siete meses antes de que este dejara de emitirse. La modelo no dudó en compartir su verdad sobre la conexión con su padre.

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    "¿Por qué ese retraso?", agregó Ortiz, a lo que Nadeska replicó: "Esa es la pregunta que me he hecho durante todo este tiempo, ¿por qué tan tarde?". "Mi padre siempre fue muy ausente, nunca mostró interés en tener una relación conmigo, ni siquiera en los peores momentos de mi vida. Me apenaba que nunca le importara mantener un vínculo", expresó.

    Durante su infancia, Nadeska recordó que a menudo sintió la falta de una figura paterna, particularmente en momentos complicados en la escuela, donde se sintió vulnerable.

    "De pequeña, anhelaba su presencia cuando alguien me molestaba en el colegio. Me sentía indefensa y pensaba que, si mi padre estuviera, me habría defendido, pero ese fue un papel que le quedó demasiado grande, y mi madre lo asumió valientemente, siendo papá y mamá. Hasta el día de hoy, ella es la persona más especial en mi vida", expresó con emoción.

    A pesar del relato doloroso, Widausky también usó la ironía para describir lo poco que, según ella, recibió de su padre a lo largo de los años. "Lo único que me dejó fue su apellido, al menos eso lo hizo", comentó con una sonrisa.

    Además, relató cómo fue el encuentro que tuvo con su padre en la adolescencia y resaltó que la convivencia entre ambos nunca funcionó debido a constantes conflictos.

    "Un día apareció de repente, ya era una señorita. Intentamos tener una relación como padre e hija, pero su carácter fuerte chocaba mucho con el mío. Me intentaba imponer reglas, y le dije claramente que no estaba dispuesta a aceptarlo. Nunca quise volver a verlo y así fue, desapareció", recordó.

    El padre de Nadeska Widausky le pedía dinero entre lágrimas

    Otro aspecto que captó la atención fue cuando Nadeska reveló que, tras alcanzar fama y estabilidad económica, su relación con su padre se limitó a solicitudes de ayuda financiera.

    "¿Te llamaba tu padre solo para pedirte dinero?", fue la pregunta que le hicieron. "Lo único que hacía era pedirme trabajo, cubrir sus necesidades básicas. Me decía: 'Hija, no tengo trabajo este fin de semana, ¿puedes ayudarme desde tu negocio de eventos?', y dije que sí. Con el tiempo, cuando toda su vida era drama y tragedia, decidí que ya era suficiente", concluyó.

    SOBRE EL AUTOR:
    Se revela el verdadero lazo de Nadeska Widausky con su padre tras su encarcelamiento: "Ni siquiera en los peores momentos"
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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