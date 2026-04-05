La disputa legal entre Magaly Medina y Jefferson Farfán suma un nuevo capítulo, esta vez con una decisión clave del Poder Judicial que impacta directamente en la periodista.

Poder Judicial ordena pago inmediato de reparación civil

El Poder Judicial determinó que Magaly Medina deberá pagar de forma íntegra y en un solo depósito la reparación civil de 300 mil soles a favor de Jefferson Farfán. Esta sanción responde a la difusión de imágenes del interior del departamento del exfutbolista en 2019.

La conductora había solicitado fraccionar el monto en 12 cuotas de 25 mil soles, argumentando que era una suma difícil de cubrir de una sola vez. Incluso, junto a su productor, ya había abonado 50 mil soles. Sin embargo, la defensa de Farfán se opuso señalando que la sentencia establece un pago inmediato.

El juzgado respaldó esta postura y fue enfático en su resolución: 'La sentencia materia de ejecución no contempla pago fraccionado de la reparación civil y tratándose de un mecanismo procesal exclusivo de los delitos de acción privada y fuera confirmada por la Octava Sala Penal de Apelaciones mediante resolución 04 de octubre de 2024, la suscrita considera que su ejecución es de forma inmediata, pues la pretensión de la recurrente implica modificar la sentencia y retardar su ejecución'.

Además, el fallo sostiene que la conductora tendría la capacidad económica para cumplir con el pago sin afectar su estabilidad: el juzgado considera que cuenta con el 'sustento económico que permitiría el acatamiento judicial, sin poner en riesgo su subsistencia y de su familia'.

Ante ello, se declaró infundada su solicitud y se le ordenó pagar el monto total, bajo advertencia de 'ejecución forzada', lo que podría implicar el embargo de bienes.

Magaly Medina no irá a prisión, por ahora

En paralelo, el Poder Judicial rechazó el pedido de Jefferson Farfán para que se revoque la pena de servicio comunitario de Magaly Medina y se le imponga prisión efectiva.

La decisión se basa en que no existe, hasta el momento, evidencia de incumplimiento en sus jornadas comunitarias o en el pago de multas. No obstante, el juzgado solicitó al INPE un informe detallado sobre el avance de estas labores, ya que aún no hay documentación oficial que confirme su cumplimiento.