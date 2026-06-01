Años después de su romance con Tilsa Lozano , se revela la verdadera razón por la que Juan Manuel Vargas no dejó a Blanca Rodríguez , y no es lo que se esperaba. ¿De qué se trata?

Revelaron la supuesta razón por la que el 'Loco' Vargas no consolidó su relación con Tilsa Lozano. | Composición Wapa

Revelaron la supuesta razón por la que el 'Loco' Vargas no consolidó su relación con Tilsa Lozano. | Composición Wapa

Juan Manuel Vargas está en el centro de atención tras protagonizar un altercado con Carlos Cacho en una discoteca. El estilista compartió una revelación impactante sobre el futbolista. Después de casi tres años de un amorío secreto con Tilsa Lozano, Cacho, amigo cercano de la exvengadora, reveló por qué Vargas aún permanece con su esposa, a pesar de haber estado profundamente enamorado de la modelo.

La razón de Juan Manuel Vargas para no dejar a Blanca Rodríguez por Tilsa Lozano

Carlos Cacho destapó los detalles sobre la ruptura entre Juan Manuel Vargas y Tilsa Lozano, cuya relación permaneció oculta hasta que la modelo habló en 'El valor de la verdad'.

Luego de compartir que casi fue agredido por el futbolista en un club nocturno, Cacho habló sobre la reconciliación entre Blanca Rodríguez y el Loco.

Vargas estaba presuntamente enamorado de Tilsa, pero no se atrevió a dejar a Blanca debido a motivos estrictamente económicos.

Cacho explicó que le advirtieron a Vargas lo que implicaría dejar a su familia: tendría que afrontar pensiones alimenticias para sus cinco hijos.

“Juan Manuel estaba enamorado de Tilsa y probablemente se hubiera quedado con ella. No lo hizo porque tener cinco hijos con Blanca implicaba una pensión que lo llevaría de vuelta a casa de su madre. Con esas condiciones económicas, es imposible actuar”, comentó.

Incluso compartió que Vargas discutió con sus abogados, quienes le aconsejaron evitar verse afectado económicamente. Por ello, optó por no separarse de su esposa y hasta el presente continúan juntos.

“Estaba entre la espada y la pared, eran cinco pequeños, con edad escolar. ¿Crees que su abogado no le advirtió ‘ve a ver con cuánto te quedarás’? Deja a tus hijos y a Blanca, y verás cómo quedará tu bolsillo. Son cinco chicos. Es necesario ser sensato”, añadió.