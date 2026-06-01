El paro fue ratificada luego de que los conductores urbanos de Lima y Callao quedaran fuera del subsidio otorgado recientemente por el Gobierno a otros grupos del sector, informó su vocero, Martín Ojeda .

Los gremios de transportistas urbanos de Lima y Callao decidieron dejar sin efecto el paro nacional programado para este martes 2 de junio, tras sostener una reunión con funcionarios de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto.

Según informó Héctor Vargas, la medida fue suspendida luego de que el Ejecutivo se comprometiera a aprobar un decreto de urgencia que permita implementar un subsidio temporal y focalizado dirigido al transporte urbano.

INFORMACIÓN PREVIA

El gremio de transportistas confirmó una nueva jornada de protesta para este martes 2 de junio. La medida surge como respuesta a la exclusión de los operadores de transporte urbano de Lima y Callao del subsidio aprobado por el Gobierno para el sector, beneficio que solo alcanzó al transporte de carga pesada y al servicio interprovincial frente al incremento del precio de los combustibles.

La decisión fue anunciada luego de varias reuniones entre los representantes del sector y las autoridades, así como tras la publicación de un decreto de urgencia que, según los dirigentes, favorece únicamente a determinados segmentos del transporte. Así lo indicó Martín Ojeda, vocero de Transporte Unido, durante una entrevista concedida a Exitosa.

Los transportistas urbanos de Lima y Callao sostienen que fueron dejados al margen del apoyo económico recientemente oficializado, motivo por el cual respaldan la paralización.

Ojeda aseguró que la protesta no responde a intereses políticos, sino a la falta de soluciones integrales por parte del Ejecutivo. En ese sentido, remarcó que el decreto publicado beneficia al transporte de carga interprovincial y al transporte urbano en regiones, pero excluye a los operadores urbanos de la capital y el primer puerto.

Asimismo, recordó que todos los sectores del transporte participaron conjuntamente en las mesas de diálogo, por lo que consideran injustificada la decisión de dejar fuera a parte de los gremios involucrados.

Detalles del subsidio

La medida aprobada por el Gobierno establece una devolución de cuatro soles por kilómetro recorrido para el transporte de carga interprovincial y para el transporte urbano que opera en provincias.

De acuerdo con Ojeda, dicho beneficio quedó registrado en un acta firmada el 14 de abril. Posteriormente, el 15 de abril se suscribió otro acuerdo que contemplaba un subsidio similar para los transportistas urbanos de Lima y Callao. Sin embargo, este último compromiso aún no se ha ejecutado.

El dirigente explicó que el programa fija un tope de 1.900 galones por unidad durante un periodo de dos meses y cuenta con un presupuesto de S/33,8 millones destinado al sector.

Según indicó, el monto asignado resulta insuficiente para atender a cerca de 100.000 unidades entre transporte urbano provincial, interprovincial y de carga. Además, cuestionó las restricciones impuestas al consumo de combustible, ya que no habrían sido parte de los acuerdos iniciales.

Posibles efectos de la medida

La paralización convocada por Transporte Unido podría generar complicaciones en la movilidad de Lima y Callao desde el 2 de junio. La preocupación aumenta debido a la cercanía de la segunda vuelta electoral programada para el 7 de junio, ya que una interrupción del servicio podría afectar el traslado de electores, personal electoral y material logístico.