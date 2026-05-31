Melissa Loza anuncia el ACABÓ de la relación con Juan Diego Álvarez, padre de su Hija Menor: "Soltera"

Melissa Loza sorprendió al revelar su soltería en 'Esto es Guerra', indicando el fin de su relación de más de cinco años con Juan Diego Álvarez.

Melissa Loza volvió a ser el centro de atención en su reciente aparición en el programa 'Esto es Guerra'. Aunque su participación fue destacada, un mensaje inesperado durante la emisión reveló un significativo cambio en su vida personal respecto a Juan Diego Álvarez.

Melissa Loza Anuncia su Separación de Juan Diego Álvarez tras Participar en 'Esto es Guerra'

Durante una competencia en la que participó con Onelia Molina, Katia Palma mencionó la situación sentimental de varias participantes, sorprendiendo a todos al incluir a Melissa.

"Otra soltera, Onelia Molina también, ah, no sé, ¿Melissa, soltera o no?", cuestionó Katia, mientras Melissa afirmaba con un gesto y una sonrisa.

La reacción de Melissa no pasó inadvertida, lo que llevó a Katia a expresar su asombro inmediatamente. "¡También la Melissa Loza!", exclamó Katia Palma.

Con este simple gesto, la participante de ‘Esto es Guerra’ dio a entender que su relación con Juan Diego Álvarez había concluido, optando por no ofrecer detalles adicionales sobre la separación.

Melissa Loza y Juan Diego Álvarez Han Estado Juntos Desde 2019

La noticia ha captado la atención de los seguidores, dado que la relación de Melissa y Juan Diego había comenzado en 2019.

Melissa Loza y Juan Diego Álvarez

La pareja había compartido numerosos momentos familiares en redes, fortaleciendo una unión que llevó al nacimiento de su hija en común.