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Melissa Loza anuncia el ACABÓ de la relación con Juan Diego Álvarez, padre de su Hija Menor: "Soltera"

Melissa Loza sorprendió al revelar su soltería en 'Esto es Guerra', indicando el fin de su relación de más de cinco años con Juan Diego Álvarez.

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    Melissa Loza anuncia el ACABÓ de la relación con Juan Diego Álvarez, padre de su Hija Menor: "Soltera"
    Melissa Loza grita su soltería. | Composición Wapa
    Melissa Loza anuncia el ACABÓ de la relación con Juan Diego Álvarez, padre de su Hija Menor: "Soltera"

    Melissa Loza volvió a ser el centro de atención en su reciente aparición en el programa 'Esto es Guerra'. Aunque su participación fue destacada, un mensaje inesperado durante la emisión reveló un significativo cambio en su vida personal respecto a Juan Diego Álvarez.

    Melissa Loza Anuncia su Separación de Juan Diego Álvarez tras Participar en 'Esto es Guerra'

    Durante una competencia en la que participó con Onelia Molina, Katia Palma mencionó la situación sentimental de varias participantes, sorprendiendo a todos al incluir a Melissa.

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    "Otra soltera, Onelia Molina también, ah, no sé, ¿Melissa, soltera o no?", cuestionó Katia, mientras Melissa afirmaba con un gesto y una sonrisa.

    La reacción de Melissa no pasó inadvertida, lo que llevó a Katia a expresar su asombro inmediatamente. "¡También la Melissa Loza!", exclamó Katia Palma.

    Con este simple gesto, la participante de ‘Esto es Guerra’ dio a entender que su relación con Juan Diego Álvarez había concluido, optando por no ofrecer detalles adicionales sobre la separación.

    Melissa Loza y Juan Diego Álvarez Han Estado Juntos Desde 2019

    La noticia ha captado la atención de los seguidores, dado que la relación de Melissa y Juan Diego había comenzado en 2019.

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    Melissa Loza y Juan Diego Álvarez
    Melissa Loza y Juan Diego Álvarez

    La pareja había compartido numerosos momentos familiares en redes, fortaleciendo una unión que llevó al nacimiento de su hija en común.

    Hasta ahora, ni Melissa Loza ni Juan Diego Álvarez han ofrecido declaraciones oficiales acerca de las razones detrás de su ruptura. No obstante, la reciente declaración de la exconcursante de reality en televisión abierta sugiere que está comenzando una nueva fase en su vida personal.

    SOBRE EL AUTOR:
    Melissa Loza anuncia el ACABÓ de la relación con Juan Diego Álvarez, padre de su Hija Menor: "Soltera"
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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